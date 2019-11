La violencia machista no admite debate

Adriana Paredes Mínguez

Portavoz del G.M. Compromís pel Campello

En el pleno de noviembre, se produjo un debate donde no tendría que haberlo habido. Porque hay consensos sociales que no admiten debate. Más de mil víctimas después desde que hay registros en 2003 no admiten ningún tipo de debate sobre si existe la violencia machista.

Así era hasta que la extrema derecha llegó a las instituciones. Así era hasta que Vox rompió un consenso internacional. Así era hasta que la derecha de Partido Popular y Ciudadanos la blanqueó porque necesitaba sus votos para gobernar.

Si Vox niega la violencia machista, PP busca un discurso para que no se moleste, como por ejemplo la alcaldesa en funciones el día que se dictaminaba esta moción justificando que esto es una moción más con discrepancias entre partidos, como otras veces ha ocurrido. No, esto no es una moción más, y en la intimidad se reconoce pero así no vale, esto es la vida en peligro de miles de mujeres por un estructura patriarcal que nos maltrata y nos mata.

La mezquindad llega hasta tal punto que en el mismo 25 de noviembre, varios dirigentes de la ultraderecha, entre ellos la concejala de El Campello, se permitieron negar la violencia machista en actos y minutos de silencio convocados por los ayuntamientos precisamente para conmemorar la lucha contra esta lacra. No solo eso, el ‘valiente’ Ortega Smitth, el que se cruza el estrecho a nado para colocar la bandera española en Gibraltar, fue incapaz de mirar a los ojos a una víctima en silla de ruedas que le increpó. Ni una mirada, ni una pizca de empatía, toda la cobardía en un solo gesto. Es incomprensible que alguien así pueda ocupar un cargo público.

A PP y Cs, cuando condenen esta actitud y otras muchas de esta gente, que solo ha venido a las instituciones a criminalizar a los vulnerables para mantener privilegios; cuando se indignen por cada nuevo asesinato machista, recuerden que son cómplices de esa ultraderecha y que por tanto, son cómplices de las misma maldad. No vale plantarles cara un día y comprarles el discurso el resto.

Y a la concejala de Vox, nos tendrá a las feministas de frente, para luchar por nuestros derechos y por los suyos también, y no permitiremos que se de ni un paso atrás.