La sinergia electoral

El 26 de mayo estamos convocados todos y todas los vecinos y vecinas a la urnas para elegir a nuestros representantes municipales. Pero previamente, hemos ido a votar a nuestros representantes en el Congreso y en el Senado y, conjuntamente a votar en las municipales, elegiremos a los diputados y diputadas que deberán representar al Estado Español en el parlamento Europeo. Una sucesión de convocatorias electorales cada una de ellas regidas por unas normas electorales que, pese a compartidas en parte, difieren en aspectos como la circunscripción, algo relevante en el contexto del debate sobre la representación y su calidad, cuestión que podríamos abordar en otro texto de opinión.

La coincidencia de los períodos electorales ha suscitado, en mi opinión, problemas añadidos a esa especie de escala donde se priorizan niveles institucionales. Las elecciones Generales son comicios de primer orden y así se ha demostrado con la alta participación. En cambio, los comicios autonómicos podríamos decir que son, importantes, pero no tanto. Los datos así lo señalan: en 2015 la participación en nuestro municipio en las elecciones autonómicas fue del 64,04% frente al 73,83 de las Generales que se celebraron ese mismo año. En 2019 la diferencia no fue tanta, pero sí favorable a las Generales: un 73,47 en las autonómicas y un 74,36 en las Generales.

Y frente a éstas elecciones de primer orden, y en una especie de “segunda vuelta”, apenas con un mes de separación celebraremos las municipales y las Europeas, que por primera vez coinciden, suscitándose algunas preguntas: ¿la baja participación histórica de las elecciones Europeas incidirá en la de las municipales?, ¿la movilización del electorado de las Generales se mantendrá?, ¿en qué niveles?, ¿se producirá una sinergia en cuanto al apoyo recibido por las candidaturas al Congreso en las municipales?.

Estas preguntas podrían ser el inicio de un estudio más profundo sobre los factores que afectan a la decisión del voto local y su relación con los que lo hacen en otro tipo de convocatorias, pero no soy, ni tan ambicioso ni tan presuntuoso como para abordarlo, aunque sí es cierto que, pese a que existe diversos estudios y trabajos académicos sobre el voto y sus motivaciones en el ámbito Estatal, en el contexto local se podría decir que existe un vacío analítico, quizá debido a esa escala que tácitamente se da a las convocatorias electorales (de primer o segundo orden). No obstante, creo que puede ser interesante adentrarse, aunque sea en cierto grado de forma especulativa, en un análisis genérico de voto prospectivo local teniendo como referente retrospectivo y posiblemente condicionante los resultados de las Generales y Autonómicas del mes de abril.

La primera cuestión es el nivel de la participación. La coincidencia con unas elecciones que históricamente no han movilizado al electorado podría incidir en una cierta apatía, aunque la proximidad de unos comicios con una alta participación podrían compensar esos datos históricos y beneficiarse de la movilización electoral de la ciudadanía. De la misma manera podrían beneficiarse (en cuanto a la participación) las elecciones municipales pero, ¿y en lo que respecta a los resultados?. En mi opinión, la sinergia de las elecciones Generales querrá ser aprovechada por algunos partidos y revertida por otros ( como decía en una especie de “segunda vuelta” de refrendo o rectificación) aunque la superposición de procesos puede restar relevancia a lo local frente a la opción partidaria, dejando en un plano secundario lo verdaderamente sustancial en unas elecciones locales: los programas y los y las candidatos y candidatas.

En las elecciones generales votaremos a listas que en una circunscripción única, representarán al Estado Español en el parlamento Europeo; en las municipales votaremos a los y las representantes que deberán gestionar la cotidianidad, abordar los problemas que afectan día a día a la ciudadanía local, mejorar la calidad de vida, etc. Las políticas europeas nos afectarán en gran medida pero las municipales incidirán en nuestro día a día, por lo que si se superpone esa sinergia la democracia local sufriría, en mi opinión, un cierto grado de irrelevancia, de ahí la importancia de que los partidos electorales locales se esfuercen por exponer sus propuestas y a sus candidatos y candidatas ante la ciudadanía. Evidentemente, es inevitable que en las zonas más periféricas el interés por las candidaturas sea bajo, pero no tendría que ser así en cuanto a las propuestas políticas pues en ese barrio o zona con toda seguridad se sufren problemas o se tienen necesidades que deben buscarse en las propuestas electorales y no en los relatos partidarios generales.

