La Confraria de Pescadors del Campello compleix 100 anys

Tal dia com hui, 10 d’abril, d’ara fa 100 anys, es va constituir: “La Sociedad Pósito Pescador de Campello”.

Resultant elegit president, d. José Carratalà Baeza (armador) i secretari, d. Luis Such Gregori (fuster), en mig d’un ambient de “gran eufòria entre la família marinera”, inscrivint-se un total de 210 socis.

Recordem que, amb dades de 1910, a la “Geofrafía General del Reino de Valencia”, l’historiador Figueras Pacheco reflexa que... “la flota pesquera cuenta con unas 200 embarcaciones, cuyos tripulantes alcanzan una cifra de 1.000”. Estadística que confirma el “Anuario de la Pesca”, de 1920, considerant la del Campello...”la primera flota de madera del Mediterràneo espanyol”.

Prompte comencen les activitats creatives, i en gener de 1920 es fa efectiva l’assistència mèdica i de farmàcia, per a socis i familiars; i un anys després, gener del 21, comença l’Escola del Pòsit, amb torns de mati i vesprada, per a xiquets; i de nit, per als majors que treballen.

A l’agost de 1921, s’inaugura al carrer sant Vicent , la seu social, ja propietat del Pòsit, mentre el president es lamenta que...”els ignorants i envejosos haurien de “vore” que hem fet l’obra més gran que al Campello s’ha pogut fer”, resumint la que ha sigut una constant al llarg de tota la història: ”Poquets i mal avinguts”

Els anys següents són un “calvari”, amb continues baixes, fins que reben l’ajuda de l’Inspector de Costa, qui reflota la societat i és, a partir de 1924, quan es viu un lustre de “bonança“, fins que el “crack” del 29 y la crisi econòmica que provoca, tornen a enfonsar la indústria pesquera, que veu agreujada la seva situació a partir de 1931, amb l’adveniment de la II República, per la constitució dels sindicats de treballadors i la “patronal” d’armadors, que deixen el Pòsit en precàries condicions.

Durant el període bèl·lic, conseqüència de la rebel·lió feixista del general Franco, el Pòsit deixa d’existir i, a partir de juliol de 1936, són els sindicats UGT i , sobre tot, la CNT, que han confiscat les propietats de l’entitat, qui s’encarreguen d’organitzar una indústria pesquera, que continua operant amb normalitat, fins l’abril del 39, en que és dissolta.

Retornat a l’activitat, el Pòsit que ha recuperat el patrimoni, l’any 1943 passa a denominar-se “Cofradía Sindical”, definició més afí al règim feixista nazional-catòlic, imperant. En eixe mateix any passen les oficines a Mar Alta (avd. del Carrer la mar), un local “decorós, com correspon a la importància de l’entitat”.

A partir de 1946, s’inicia una etapa de renovació de la flota i expansió de l’entitat, on sovintegen les sol·licituds de préstecs d’armadors a la Caixa de Crèdit Marítim, construint-se barques amb major autonomia, que deixen la pesquera del peix blau, i Larraix ser “la mar de promissió”; i comencen a pescar, primer “al fresc”, cefalòpodes (calamar i polp) i peix d’escata (lluç i moll), i partir dels ’70, “al congelat”, a la zona de “Peña Grande”, entre el Sàhara i les Illes Canàries, fins Senegal.

A finals del 50, comença l’èxode d’embarcacions, canviant la base de la Confraria del Campello, a Màlaga i Les Palmes de Gran Canaria, on venen el peix i la majoria amarren, en compte de tornar a Alacant, per evitar el costos de temps i combustible que comporta.

Però, sens dubte, els cinquanta i seixanta són les dècades d’opulència, de superàvits i creació de patrimoni. És quan, l’encara popularment Pòsit, construeix l’ermita del Carmen, projecta l’ampliació del edifici social, intenta la compra de “Astilleros Alicante” i impulsa el futbol del Campello.

A últims dels ’60, la Confraria s’enfonsa en un altre període de crisi, conseqüència de la pèrdua d’afiliats, la suspensió dels crèdits per a noves embarcacions i la modificació del Reglament d’Arts d’Arrossegament. Dificultats que, a primers dels ’70, s’hi sumen els nous convenis de pesca amb Marroc, que inicia l’ apressament de barques, i l’obligació de portar pescadors “moros” a les embarcacions, lo qual provoca, a partir del 73, s’iniciï la venda de part de la flota i conseqüència d’això, a partir de 1975, l’entitat baixa a 2ª segona categoria.

Uns anys abans, l’agost del 72, la Confraria comença la construcció d’un grup de 48 “Viviendas de Protección Oficial”, als terrenys de l’antic Pòsit, a l’avda. “Carrer la mar”, on s’ubica la nova oficina.

L’any 1978, l’Ajuntament acaba la construcció dels espigons de protecció de platges, projectats tres anys abans, que són ocupats per una entitat privada: “el Club Náutico Campello”. En principi les barquetes de badia aprofitaven l’abric dels espigons de la Illeta, però en 1980, amb l’ampliació de pantalans, l’aleshores Patró Major, d. Antonio Marco Zaragoza, considera improcedent la política expansionista del Club, ja que no va a quedar lloc per a fondejar les embarcacions pesqueres de la localitat, quan és una obra pagada del poble del Campello.

En desembre de 1981 es constitueix la Autonomia Valenciana i en juny del 82, reben la visita del Director General d’Ordenació Pesquera, a qui li exposen la imperiosa necessitat d’aprofitar un dels espigons construïts per l’Ajuntament i edificar un xicotet moll, per tal que la Confraria no desaparegui.

Unes instal·lacions portuàries que s’han vingut reivindicant des de març de 1914, quan l’Ajuntament del Campello demana, al Ministeri de Foment, fer l’obra per a una flota pesquera, de més de 200 embarcacions.

La data d’inauguració del port pesquer seria el 2 de juliol de 1991 i la presideix el Molt Honorable President de la Generalitat, en Joan Lerma i Blasco, qui per primera vegada visita el Campello, en mig de gran expectació i “pompa”, però amb tensions entre els dirigents de la Confraria, que encapçala, d. Francisco Bernabeu (aleshores del PP) i d. Vicent Baeza (PSOE), per qüestions de protocol.

Un mes després comença la subhasta de peix, oberta al públic, que compta amb l’oposició frontal de l’Associació Provincial de Detallistes i Majoristes de Peix i és motiu de multitud de conflictes, des de la seva posada en funcionament. Primer amb el subhastador, després amb els amos de les embarcacions i dirigents, continuant amb armadors entre ells i els funcionaris de la Confraria. Tot mol “edificant”.

Però les desavinences transcendeixen l’àmbit local i salten als mitjans de comunicació. Tot un despropòsit, que acaba enverinant les relacions entre l’exigua comunitat pescadora. Com diem al principi .. ”Poquets i mal avinguts”.

Per fi, en setembre de 2015, s’elegeix la primera dona Patró Major, Maribel Marco Palomares, deixant enrere eixos prejudicis tan arrelats en l’àmbit mariner. D’aleshores ençà, sembla que les tensions han desaparegut i s’ha pres una mena de consciencia que, per subsistir, han remar tots en la mateixa direcció.

Cent anys després, la flota és de 7 barques d’arts menors, que pesquen a la “badia” i no generen potencial econòmic per mantindre la nostra centenària Confraria, que sobreviu gràcies a les reduccions laborals i salarials dels seus tres treballadors; i les subvencions de la Generalitat i l’Ajuntament del Campello.