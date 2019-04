La tortura, continúa: gota a gota el daño político que se esta infligiendo el PSPV-PSOE profundiza en lo que ya no es una crisis, sino algo más grave: la descomposición.

Mi opinión como militantes es eso, solo una opinión pero, ¿qué opina la ciudadanía?. Esto es lo importante, pues el partido,pese a todo lo que está ocurriendo, no vive para si, si no para intentar representar los intereses de la gente, para que nos utilicen como correa de transmisión entre la sociedad civil y la política.

Se podría hacer una proyección de la actual crisis comparándola con las anteriores,pero sería un ejercicio que, aunque interesante a nivel comprensivo, poco útil en un contexto en el que lo prioritario es plantear un proyecto electoral. Y llegados aquí, ¿cual es el proyecto político y electoral que se representa y se quiere plantear a la sociedad?. El candidato electo en primarias lo tenía claro: regeneración. Reconocer los errores y hacer un firme propósito de rectificación, junto a un grupo de personas donde la combinación de juventud y experiencia cimentase un proyecto de futuo. ¿Cual es la propuesta de la dirección actual del partido?.

Mientras el resto de organizaciones sigue presentando candidaturas, en el PSPV-PSOE no sabemos siquiera si seremos capaces de presentar una lista, aunque sea de circunstancias, y ésto puede dejar en una parte de la ciudadanía una huella insalvable que puede dejarnos a los y las socialistas en una posición testimonial o quizá irrelevante. ¿Eso es lo que quieren tanto la dirección local, la de País Valenciano e incluso la dirección federal?, ¿dónde queda aquello de "haz que pase o el pueblo que quieres?.

De momento sólo se ha oído a una parte del conflicto. El otro sector implicado no ha dicho nada; no ha intentado defender sus posiciones y, teniendo la responsabilidad política de la Agrupación, no ha planteado una salida, quizá esperando que las cosas se soluciones por sí mismas en una actitud poco coherente con la responsabilidad orgánica que se tiene. Por lo que personalmente llego a la conclusión de que la totalidad de componentes de la Comisión Ejecutiva, o reaccionan de forma urgente e intentan salvar la lista socialista o presentan su dimisión inmediatamente.

Creo que llegados al punto en el que estamos, lo que toca es asumir responsabilidades, y desde la que que tengo como militante socialista, exijo a la dirección de mi partido, no sólo en El Campello sino a la de País Valenciano, que demuestre que lo que nos está pasando les preocupa; que le preocupa que nuestro partido siga presente en el escenario político y electoral local: o impone ya una lista, o disuelve la dirección local y asume la lista que representaba hasta su renuncia el candidato electo en primarias. Si no lo hace, estará demostrando a la ciudadanía Campellera que no le importa lo que ocurra en la localidad y, por consiguiente, sólo quiere el voto en las autonómicas y generales.

En El Campello hay militantes suficientes para sacar adelante una candidatura, pero también para iniciar un proceso de reconstrucción que nos devuelva a los y las socialistas la confianza de una sociedad que nos mira de reojo, desconfiando de que apoyarnos sea un ejercicio útil y, por consiguiente, buscando acomodo a su voto en otras opciones políticas. Y estamos en disposición de asumir la responsabilidad siempre y cuando las diferentes estructuras del partido asuman igualmente la suya, tomando cartas en la crisis local y adoptando la decisión de frenar la degeneración y, si no se evita, desintegración del partido.

Estamos perdiendo la perspectiva de lo necesario enfrascados en una disputa interna que no aporta nada ni al partido ni a la sociedad, y la gente no va a perdonarnos fácilmente que no estemos pensando en sus problemas, por lo que, pongamos "pie en pared" y digamos: ¡se acabó!, y empecemos a trabajar por los demás, que es nuestra razón de existir.