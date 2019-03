Fraccionamiento de contratos “Una costumbre delictiva”

Lucio García Viso

A la hora de adjudicar contratos por parte de la administración, la ley prevé distintos requisitos atendiendo al importe de los mismos y a su carácter puntual o estructural.

Dichos requisitos tienen como finalidad evitar la arbitrariedad en la adjudicación de contratos (el amiguismo), así como obtener el mayor ahorro. Esto se consigue mediante la concurrencia de varios adjudicatarios posibles, permitiendo la libre competencia y dando la oportunidad a la administración de elegir la mejor oferta.

Algo tan fundamental como el principio de pública concurrencia de licitadores, es burlado más a menudo de lo que creemos, sobre todo cuando se trata de contratos de gran cuantía, que son los que más repercusión económica tienen en las arcas de las administraciones.

Los que quieren burlar las exigencias legales suelen utilizar el método de fraccionamiento de contratos.

Este “método” se utiliza tanto para la compra de bienes como para la contratación de servicios.

Para entender un poco mejor en qué consiste esto de trocear contratos, hay que saber qué es un contrato menor.

El contrato menor es el que se usa cuando la necesidad de compra de bienes o la contratación de un servicio, no supera el umbral de los 15.000 euros (antes 18.000 euros), siempre que no tenga una duración mayor de un año y no sea objeto de prórrogas. En este caso la ley establece un sistema simplificado de contratación; ello tiene su razón de ser en que si no se utilizara este sistema simplificado, el funcionamiento de la administración sería excesivamente lento para realizar contratos que necesitan de cierta celeridad para que pueda llevarse a cabo dicho funcionamiento.

El contrato menor se caracteriza porque es la propia administración la que, para cubrir una necesidad, solicita presupuesto al menos a tres empresas distintas y así poder elegir la más económica.

Hasta este punto todos entendemos la necesidad de que haya contratos menores y que no todos los contratos tengan que pasar por un proceso de contratación ordinario, que conlleva la libre concurrencia.

El delito “surge” cuando se pervierte la figura del contrato menor.

Esta perversión la entendemos mejor con un caso real: el del exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echavarri, que a estas alturas está pendiente de juicio por, supuestamente, haber troceado un contrato mayor, por importe de 190.000 euros, en varios contratos menores, no superando ninguno de ellos la cantidad de 18.000 euros.

El objeto del contrato era la campaña publicitaria para impulsar las ventas navideñas, es decir, el contrato sólo tenía un objeto. Según la jueza instructora de la causa, hay indicios suficientes de que se realizaron varios contratos intentando simular una pluralidad de objetos (servicios diferenciados), cuando en realidad sólo había uno y todos esos contratos estaban hechos por un valor por debajo de la barrera de los 18.000 euros, como si fueran contratos menores.

Este troceo evitó que la adjudicación se realizara bajo las normas del “contrato mayor”, es decir, en un concurso público con su libre y pública concurrencia, que es el que garantiza que la oferta escogida sea la más beneficiosa para la administración y por ende para los administrados.

Con este ejemplo hemos podido ver cómo se burla la ley en un supuesto de contratación de un servicio puntual; pero también se realiza esta práctica para servicios que mes a mes se facturan, por ejemplo a un Ayuntamiento, por una sola empresa para un servicio estructural, como puede ser el mantenimiento de un polideportivo.

Para entenderlo mejor, pongamos otro ejemplo el cual ha sido objeto de denuncia por parte de Ezquerra Unida ante los tribunales.

Según parece, el Ayuntamiento de El Campello paga, cada mes, 1670 € por el mantenimiento de la fuente del parque central y 2500 € por el mantenimiento de la depuradora, dejando de lado que ni siquiera parece que haya un contrato firmado. Si se suman los importes de cada uno de los servicios, vemos que superan anualmente, el máximo permitido por ley para los contratos menores.

En este tipo de casos, en cada una de las facturas mensuales se suele cambiar el concepto del servicio, para hacer así más difícil la fiscalización de las mismas.

En el caso que hemos expuesto en El Campello parece que ni siquiera se han molestado, durante 11 años, en usar algún tipo de de argucia para evitar ser descubiertos, tal como aparece en la publicación del la Illeta en el nº 343, correspondiente a la 2ª quincena de febrero de este año.

Parece sorprendente que el actual equipo de gobierno de este Ayuntamiento, siga con las mismas “prácticas de funcionamiento” que el equipo anterior.