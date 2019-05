El Club de Pilota denuncia el mal estat del Trinquet municipal

El president dl Club de Pilota del Campello, Josep A. Martínez, denuncia el lamentable estat d'abandó del trinquet municipal (que porta el seu nom) i la manca d'inversions en el recinte, on disputen els seus competicions dels equips de l'entitat i imparteix els seus classes l'Escola de Pilota, però no tenir els mínims serveis per poder desenvolupar dignament les seves activitats.

Segons l’expilotari internacional, les instal·lacions inaugurades el 1998, encara es troben sense cobertura ... "i no disposen de vestidors, ni lavabos, ni servei de manteniment, ni protocol d'intervenció en cas d'accident o emergència, ni senyalització, condicions exigibles a qualsevol altre recinte esportiu, tot i haver-los sol·licitat, i degudament registrat, durant anys, sense obtenir cap resposta per part dels responsables municipals ".

"La circumstància de no tenir sostre provoca que, quan cauen" quatre gotes ", s'han de suspendre les classes, amb el consegüent perjudici per als alumnes i la contrarietat dels seus progenitors. Però, i valgui la redundància, la gota que ha fet vessar el got, continua el president, ha estat el tancament de les instal·lacions per la caiguda de la tanca metàl·lica de tancament perimetral, que es va produir el 20 d'abril i fins el 8 de maig no es va reobrir, per no haver-se netejat de runa, ja que no existia afecció estructural alguna, segons valoració del senyor Galiana, arquitecte tècnic municipal ".

Degut a aquesta manca de protecció, a partir d'ara, la instal·lació tan sols pot utilitzar-se per alumnes de l’"Escoleta", els xicotets, però no pels adults, ja que les pilotes superen el mur i es perden fora del recinte.

"Estan fent molt de mal a l'Escola de Pilota, la base del Club, i, per tant, a l'entitat, que és la “ventafocs” de la localitat, quan hauria de ser motiu de reforç positiu per contrarestar les dures i esforçades característiques d'aquest esport minoritari, però que manté l'essència ancestral del poble valencià ".

El sr. Martínez Asensi, finalitza matisant que ... "si bé en coses puntuals, pintura, subvenció, etc., la relació amb l'Ajuntament ha estat relativament fluida, en els projectes importants se'ns ha ignorat. No han respost a cap de les nostres peticions.

És lamentable i injust que els alumnes del Club de Pilota, no tinguin el mateix dret a practicar el seu esport, que la resta d'entitats del poble, que sí que compten amb instal·lacions adequades. De prosseguir en aquesta línia, acabaran amb un club que funciona des de 1981 i encara continua discriminat ".