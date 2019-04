El árbol caído

Luisa Álvarez Castro (Bióloga) y número 7 en la lista de Esquerra Unida (EUPV) para mejorar El Campello

En la madrugada del viernes 19 al sábado 20 se ha caído el ficus de la Plaza de la Pau.

Un disgusto para los amantes de los “ seres vivos” (animales y vegetales), además del riesgo para la seguridad de los vecinos.

Me atormenta la idea de que era evitable. El riesgo, a mi modo de ver, era evidente por las intervenciones erróneas del personal de jardinería.

Año a año se le cortaban las raíces aéreas que crecían en sus ramas intentando llegar al suelo para así equilibrar su copa. Está claro que sus cuidadores no conocían este proceso y no vieron las señales del árbol, avisando que el tronco central no era suficiente para sostenerlo. Me gustaría que nuestro municipio contase con profesionales preparados para evitar estos sucesos y así optimizar las inversiones y los esfuerzos.

Me entristece lo sucedido, teniendo en cuenta que habrá que esperar más de 15 años para lograr un ejemplar de porte similar y puede que no sea este el único caso pues contamos con más ejemplares similares en el casco urbano.