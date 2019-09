Duo Dinámico: Ídolos de carne y hueso

Existen regalos en la vida que uno no imagina pueda recibir, sin embargo la edad vivida va apartando un tupido velo que deja al descubierto ese otro yo que todos tenemos y sin embargo protegemos tras el burka de la ignorancia desde que nacemos. La vida es una constante evolución, un deber diría yo, y, puesto que así lo entiendo dejo que fluyan las situaciones sin que me embargue el desasosiego por los retardados logros.

Este pasado mes de agosto los regalos se han dado aceptándolos con la certeza de que estaba “escrito” para mí; un premio a mi amor por mi tierra ( Pregonera de las fiestas del Fabraquer, la tierra de mis mayores) y constancia en mi trabajo literario y de investigación.

A la edad del "picú" y los discos de vinilo (mi primer disco fue de Los Beatles, traído desde Suecia) el cual disfrutamos mucho la peña de amigos de aquellos maravillosos sesenta-setenta en los guateques que organizábamos. Aquellos eran ídolos intocables al igual que lo eran un sinfín de artistas más, tanto extranjeros como españoles; Rocio Durcal. Marisol, Juan y Junior, Julio Iglesias, El Dúo Dinámico… ¡el Dúo Dinámico!

No todos teníamos "picú" ni siquiera sus discos… Pero he aquí el milagro de que un gran empresario, como lo fue D. Luis Miguel Vidal Masanet fijó su mirada en tierras de El Campello para su soñada sala de fiestas, harto de organizar actos con las más grandes voces del mundo en la Plaza de Toros de Alicante, donde debido a sus muchas puertas de entrada era un coladero de amiguetes, y al final del espectáculo las cuentas no cuadraban. Bendito visionario Masanet que llevó hasta America el nombre de El Campello y nos hizo bailar a nuestra generación al son de melodías inolvidables.

Mi trabajo, después de diez años de investigación y recopilación sobre la famosa Sala de Fiesta Gallo Rojo está listo para su alumbramiento. Así se lo prometí al propio Miguel Vidal Masanet en su día, pues fue el primero que creyó en mí, facilitándome información. Un consejo de él fue que cuando el libro viera la luz contactara, ente otros artistas, con el Duo Dinámico. Qué difícil me lo puso. Pero aquí retrocedo a la primera línea donde hablo de regalos de la vida… Sí, fue un regalo compartir unos días en las fiestas del Fabraquer con el alcalde de Sant Joan D. Jaime Albero Gabriel y la ex concejal Anai Carreño, los cuales estuvieron a mi lado en cada acto. Les comenté a ambos sobre mi trabajo y lo importante que era para mí en que pudiera entrevistar al Dúo Dinámico que actuaba al día siguiente en los Jardines Abril. Si me podían echar una mano para un vis a vis. Recibí mensajes de ambos diciéndome que Pepe Ten (finca abril) me llamaría. Llegó el día de la actuación y nadie dio señales. Sin embargo al contrario de desilusionarme pensé: Si tiene que ser será.

A las seis de la tarde sonó mi móvil --¿Remedios de los Ángeles? --Preguntó una voz masculina. – Sí, ¿quién es? – Respondí. – Ramón Arcusa, y añadió… del dúo Dinámico. Yo… yo, incrédula, apenas pude decir… No lo puedo creer. A él le escuché sonreír. Mi mente voló a una escena harto conocida de la película Pretty Woman protagonizada por Richard Guere y Julia Roberts y claro, me habría quedado “bordado” responderle a Ramón Arcusa la misma frase que soltó Vivían al terminar de ver la genial interpretación de la opera La Traviata : “ me he meado de gusto en las bragas”. Perdón queridos lectores, no es mi estilo… pero que a gusto me habría quedado, entendedme.

El artista me dijo que tenía conocimiento de que quería hablar con ellos y le puse al corriente. Lo que sigue es que a las ocho en punto (ellos actuaban a las 21.30h) un guardia de seguridad ya me estaba acompañando hacía la carpa de descanso de los aristas y su grupo. Me recibió Pedro Cervera, su manager, sonriente y amablemente estuvo conversando conmigo hasta que, terminado el ensayo Manolo y Ramón aparecieron sonrientes, atentos y cariñosos ante mí. Estuvieron de acuerdo en mi solicitud y conversamos treinta preciosos minutos ( solo le pedí diez), que afortunada. Me dijeron que me dedicarían la canción “15 años tiene mi amor”, pero agradeciendo el detalle les pedí “Resistiré”, mucho más acorde a mí, pues mi vida, en términos de psicología es pura resilencia. El resto saldrá pronto. Lo que pasó en el escenario señalando hacía mi persona y trabajo lo escuchó un aforo a rebosar y muchos campelleros allí presentes. Al día siguiente una cuantas llamadas que querían aportarme información y, especialmente la de la hija del recordado Vidal Masanet dándome la enhorabuena, pues estuve presenciando el espectáculo, y quedando ambas para aumentar, si cabe mi obra.