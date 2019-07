Conclusiones de Podemos del 1º pleno de la legislatura

× Ampliar Eric Quiles, portavoz de Podemos del Ayuntamiento de El Campello

Las conclusiones del pleno se pueden resumir en una frase: "caos, contradicciones y mentiras del equipo de gobierno".

En primer lugar PP, Ciudadanos y Vox, aprobaron una modificación de crédito, es curioso, que hace casi 1 año, cuando estaban en la oposición, se presentó una modificación de crédito muy parecida y tanto PP como Ciudadanos votaron en contra.

2 conclusiones podemos sacar, por un lado la incapacidad de Compromis y Psoe para llegar a acuerdos y por otro que la única finalidad de PP y Ciudadanos durante la legislatura anterior fue boicotear las inversiones en Campello que tanta falta hacian perjudicando a todas las campelleras y campelleros.

En este punto Podemos El Campello tenía razones más que suficientes para votar en contra, entre ellas, la partida de altos cargos, es decir, el aumento escandaloso de sueldos que han hecho y el aumento de la partida de asesores, subiéndolo al máximo. Aprovechamos para recordarles a Ciudadanos y Vox que siendo coherentes deberian votar en contra, ya que en sus programas electorales afirmaban que iban a "limitar y reducir el número de asesores".

Aún así Podemos El Campello quiere mejorar la vida de las personas de Campello y por ello les planteamos que estaríamos dispuestos a votar a favor o abstenernos si se incluían algunas actuaciones que nos habían pedido los campelleros y campelleras como son: trabajos de mejora en las calles de la partida del trajo, el autobús los fines de semana en la zona norte, trabajos de mejora en los parques del musell y dels banyets, así como los imbornales de la zona. Todas nuestras propuestas fueron rechazadas y por ello Podemos votó en contra (único partido que lo hizo, el resto ni realizó propuestas, ni se opuso al aumento de las partidas de sueldos y asesores)

A continuación, se prensentaron las mociones. Podemos EL Campello presentó 3 mociones:

-Una moción para defender y apoyar al colectivo LGTBI, que podría haber salido adelante por unanimidad, sino fuera por Vox. PP y Ciudadanos están gobernando con la extrema derecha y son cómplices permitiendo estas actitudes en las instituciones.

- La siguiente moción consistia en "no permitir en dependencias municipales caterings e invitaciones por parte de empresas privadas". PP, Ciudadanos y Vox votaron no, argumentando que no habían entendido la moción hasta la explicación en pleno, y que si esta explicación se hubiera dado con anterioridad "sería otra cosa". Si esto es así, volveremos a presentar la moción, ahora que la han entendido.

- La última moción de Podemos fue la relacionada con la retirada de arribazones (posidonia) de Cala Piteres y Cala D'enmig, Podemos pedía un informe del instituto de ecología litoral sobre la actuación llevada a cabo, incluyendo las grabaciones y fotos realizadas por nuestro concejal Eric Quiles.

Resulta que PP, Ciudadanos y Vox, pusieron como condición que no se presentarán las grabaciones y fotos realizadas. Haciendo un simil, es como si un ladrón pidiese ser juzgado, pero solo si las pruebas que le incriminan son eliminadas del caso.

Red presentó una moción para bajar el IBI. Podemos le pidió que la retirara del pleno para poder debatirla ya que:

-Según Red suponía un coste de 2 millones, pero los números nos dicen que son más de 3 millones.

- Su concejal no se presentó a las comisiones para poder debatir la moción y preguntar dudas. Nos hubiera gustado poder introducir algunas cláusulas sociales, que permitieran beneficiarse de descuentos a las familias en dificutades socioeconómicas, a personas con discapacidad...

- La moción solo incluia los terrenos urbanos, y no decía nada de los terrenos rústicos y de características especiales.

Por todo esto Podemos El Campello tuvo que votar en contra, esperando poder reunirnos proximamente para sacar adelante una bajada de IBI real.

Por último una moción de EU para realizar una auditoria económica y de urbanismo. En este caso Podemos se abstuvo. Estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma.

No vamos a entrar en el circo mediático que ha montado EU alrededor del area de urbanismo.

Realizamos en el pleno unas aclaraciones objetivas, por un lado sobre los expedientes de la comisión medioambiental y por otro del Pativel. Lo único que nos queda por decir, es que estamos deseando que salga la resolución del Pativel, y que en lugar de seguir acusando sin pruebas de irregularidades vayan a un juzgado y lo denuncien.

Eric Quiles

Portavoz Podemos Ayuntamiento El Campello