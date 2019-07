Concejal de Playas y Medio Ambiente o chapucero mayor del reino

Estos días leí unas declaraciones del “concejal de playas” en las que manifestaba su intención de retirar los arribazones de Posidonia en las calas d’Enmig i Piteres. Tengo que decir que por un momento pensé que una vez escuchadas las opiniones de las personas encargadas de este tema que año tras año siguen las instrucciones del INSTITUTO de ECOLOGÍA del LITORAL, para la retirada o mantenimiento de la Posidonia, total o parcialmente en distintos puntos de nuestra costa, el “concejal de playas” recapacitaría y desistiría de tamaña TROPELÍA.

Tengo que reconocer que a pesar de conocer la “incontinencia” de este personaje, me ha llegado a causar estupor, por las formas y por el contenido. El susodicho “concejal” no solo no se ha leído las recomendaciones escritas en los paneles situados en dichas playas, tampoco ha querido saber nada de los informes contrarios por parte del Instituto de Ecología del Litoral a la retirada de Posidonia, tampoco ha reaccionado al escrito del concejal de la oposición Sr. Eduardo Seva en el cual hacia una reflexión interesante al respecto, ni a las críticas de Compromís, Podemos, EU,sino que además se ha sacado de la manga un “permiso de Costas” que nadie conoce y que él nunca podrá presentar, porque en la Dirección de Costas no les consta dicho escrito, ni tan siquiera la autorización verbal de alguien con autoridad en el Departamento, (cuestión ésta que no se suele dar en un tema tan importante como éste).

Pues bien no solo se ha saltado todos los procedimientos, sino que ahora con la chulería y la ignorancia supina que le caracteriza, compara la retirada de Posidonia con las hogueras de la noche de Sant Joan, poniendo en entredicho la profesionalidad de técnicos, personal adscrito, empresa concesionaria etc.

Vivimos tiempos convulsos que hacen que lleguen a la política personajes que lejos de prestigiarla, la denigran con sus actuaciones, tratando de revestir de “empatía” no se sabe muy bien con quién ni con qué, unas medidas que solo dan satisfacción puntual, a una minoría, (muchas veces de personas del entorno de quien ejecuta), cuando esas actuaciones son contrarias al interés general de la población y de un tema tan vital como es el cambio climático que amenaza el futuro de nuestras generaciones venideras. Por otra parte no creo que el Municipio del Campello saliera muy airoso ante una denuncia a la Comisión Europea de Medio Ambiente por delito ecológico.

Iba a recomendarle que se incluyera en el programa de educación ambiental que usted propone, pero vista la experiencia de estos cuatro años en los que ha estado de concejal, y el resultado obtenido deja mucho que desear, mejor que alguien le indique el adjetivo que el Diccionario de la RAE adjudica a aquellos “que tienen dificultad para comprender las cosas aunque sean sencillas”. Y si puede se esfuerce en hacer las cosas bien, aunque el cuerpo le pida otra cosa.

Mejor deje en manos de quienes profesionalmente saben las cosas que hay que hacer, y no haga de su ignorancia un argumento.

Porque el Campello no se lo merece.

Alfred Botella

El Campello 15 de Juliol de 2019