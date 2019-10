Camilo Sesto, Rey Midas de la Música Española (Carta póstuma a Camilo Sesto, mi ídolo)

De ti no se tanto como muchos, pero sí más que algunos.; supe que existías pues tu madre era clienta fiel de la empresa familiar y la conocí, en vuestro Alcoy natal. Puedo decir que guardo amistad con Pepe, tu hermano, mayor que tú, tan guapo como tú y con voz muy semejante. Siempre supe que un joven cantante y compositor, más hermoso que un Sol, de mirada celeste, tanto como el mar, que mis verdes ojos, en ocasiones color miel -- según el día -- contemplan cada amanecer, y a ti -- me consta -- te gustaba tanto admirar – me refiero al mar.

Ya supe de ti, desde recién llegada del Norte de África pues acababas de levantar el vuelo y desde mil y pico metros sobre el nivel del mar, no sé si bajando el Puerto de la Carrasqueta o vía carretera Valencia, aterrizaste en un mundo mejor, -Madrid - “musicalmente hablando”. Y eso es lo que hacen los artistas de nacimiento, los autodidactas, los que saben enriquecer el mundo con su música y palabras; salir de su entorno, su pueblo… Volar lejos, no importando cuán lejos.

“El Santo cuando más lejos más milagros" y, a pesar de haber estudiado con la familia salesiana y por méritos propios ser, desde bien chiquito “el niño del coro”, allí dentro habían demasiados santos y tus alas eran de más envergadura, más grandes que todos los angelotes allí dentro “ensotanados”, y… volaste alto, bajo la capa de Sant Jordi.

Alcoy sabía de ti; un chico que quería volar, con su voz, batería, su guitarra, su grupo Los Dayson. Pero no imaginaban que su propio vecino alcanzara el Aconcagua, la montaña más alta del continente Americano.

Allí donde el público te elevó como a un Dios y a día de hoy llora tu falta. Tu muerte la sentían cerca, pero no tan rápida. Como también lo hemos sentido los que hemos conocido al camilo Blanes Cortes, por aquí, tu tierra, tus raíces, el Alcoy Valenciano, del dolor de parto de tu madre, y tu primer llanto.

En tu extenso CV artístico no caben más méritos ni galardones, ni siquiera en esta carta. Cualquiera puede echar un vistazo a Wikipedia u otros informadores.

Si, resaltar tu voz que no tenía barreras; El Frank Sinatra Español.

Honores que no podrán leerse sobre una losa del cementerio, pero si dentro de las paredes de La Sede Camilista, que tus amig@s alcoyanos, muchos ami@s míos también, desde hace un tiempo se empeñaron en que, fuiste, eres y serás lo más grande de la Ciudad de los Puentes, y como buen hijo del pueblo ganaste la batalla al caudillo Al – Azraq.

LA PEÑA CAMILISTA de Alcoy: Gilberto Molina, Vicente Mullor, Ángeles Llorens, Rafa Gimeno, Dani Cabrera y varios colaboradores que se han ido incorporando, entre los que me cuento, para que siga la memoria viva, imparable y que nadie podrá detener, pues tu rostro angelical y tu voz han traspasado el umbral del Jardín de Getsemaní… “Ahora estoy triste cansado… con morir que voy a conseguir… quiero saber, quiero saber Señor… Dime si es porque he de ser mejor de lo que fui… “ Alcoy Te venera, Alcoy te honra.

Un 16 de septiembre de 2017, día de tu setenta cumpleaños fue invitada, en la Filá Judíos de Alcoy -- tu filá -- por los amig@S que líneas arriba nombro.

Todos quisimos pensar que físicamente estabas entre nosotros – así somos tus incondicionales fans – y allí nos reunimos gente de muchos lugares, incluso de Sudamérica. Poco tiempo después me propuse tener una entrevista contigo y me planté en Madrid.

Crucé calles, metro y bus hasta Torrelodones, tu casa, y quedamos en almorzar en el Restaurante EL PESCA, frente a tu casa.

Te pedí, tiempo atrás, a través de nuestro amigo común Pedro Varó Planelles (gran cantante Campellero (Pedro David) un escrito para mi libro sobre el GALLO ROJO, donde tantas veces actuaste, y ahí me planté. No supiste… o sí, que durante mi recorrido a pie por los Madriles se me infectaron las uñas de ambos pies y perdí las de los dedos pulgares, que tardé un año en recuperar. Pero lo hice por mi trabajo y por ti… “El amor de mi vida has sido tú… mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz… Por más que pienso no puedo entender, porque motivo te pude perder…” …Y a mí, y a muchos nos cuesta entender porque te aislaste del mundo exterior, porque no quisiste envejecer con nosotros que estuvimos desde el principio y te vimos crecer y crecer… ¿porque Camilo, porque? “Estic en el mon tractan de fer lo mes humá i millor… pero entre tants som sempre tan pocs els que están a favor…Cada escu va a los seu que mos ampare Deu… El meu cor es d´Alcoi i anque tinga el aigua hasta el coll….EL MEU COR ES D´AlCOI.

Remedios de los Ángeles Climent - Autora “ En Valencia encontraré todo lo que me falta… Un día de Sol para mí, es muy triste el día porque no tengo con quien compartir esa alegría, esa fuente de vida que alimente a la gente menos a mí… tarde o temprano volveré a Alcoy y encontraré todo aquello que me falta… Un día con sol para mi es mi triste porque no tengo con quien compartir… tarde o temprano en valencia encontrare todo aquello que me falta….

Cuantos secretos guardados te llevas a la tumba, y cuanto morbo circula hoy que ya no estás presente. Aunque tú dejaste de estar presente hace ya con un aislamiento ¿ voluntario?.