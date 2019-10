A los hechos me remito.

× Ampliar Eduardo Seva, Red El Campello

Es una frase más que utilizada por los castizos de gran parte del país. Me recuerda siempre a mi gran amigo ya difunto Ángel Cano, gerente durante muchos años del club Jorge Juan del antiguo Colegio Universitario de Alicante y la utilizaba cuando ya no había posibilidad alguna de salir del embrollo dialéctico en el que nos habíamos enturbiado varios amigos y él mismo al final de la jornada de trabajo.

Definitivamente, REDcv plataforma vecinal va a poner en marcha durante 10 meses una encuesta digital asequible a los ciudadanos de los barrios del norte de Campello que deseen contribuir como voluntarios mediante enlace a una plantilla sencilla en ordenador personal o por móvil con acceso a datos, se esté donde se esté, y desde donde se perciban olores procedentes de la Planta de Tratamiento de RSU situada en Les Canyades.

Si hacemos un barrido del origen y situación actual de esta planta, veremos que Campello era el mejor candidato para albergar una planta de este tipo, aunque pertenece a la comarca del Alacantí, pero que para esto no importaba nada adosarla a las Marinas y hacer presidente a un campellero/a. Un equipo de gobierno con tragaderas, un sustrato prácticamente impermeable que pudiera sostener esta actividad sin graves perjuicios, unas técnicas ya desechadas por los países más próximos pero que pudiesen valer para estos desheredados del sur, en la misma carena de un barranco de corto trayecto y muy energético en avenidas fuertes de tormenta, a menos de 1,5 km de barrios poblados de gente,…, no importaba, estábamos empezando la crisis y éramos forasters. El director de la antigua Agencia del Medio Ambiente me aseguró que en casi todos los pueblos, el abocador se disponía en las cercanías del límite territorial del municipio, lo más alejado posible del centro urbano, sin importar que el pueblo vecino estuviese justo al lado, estaban en su territorio y hacían lo que les daba la gana.

Pero en este caso, aunque la planta está alejada del centro urbano, la decisión de su emplazamiento ya contaba con los complejos de viviendas ya construidas y habitadas. A menos de 2 km. de distancia. Y la Directiva europea en materia de Evaluación de Impacto Ambiental ya estaba escrita y publicada casi inmediatamente después de la NEPA estadounidense. Era el gobierno de Francisco Camps, tiempos de alegría.

Como estaba previsto (no por los ciudadanos, sino por los que proyectaron la planta), esto no funcionaba. A medida que entraban basuras y se enterraban, las sustancias producto de la fermentación de ¡vaya Vd. a saber qué! empezaron a hacer de las suyas y la población más cercana, al cabo de un par de años comenzó a quejarse. Fruto de esas quejas son las inyecciones millonarias que los gobiernos de la Generalitat, del propio Consorci y de FCC, empresa de la contrata, han ido poniendo encima de la mesa de las soluciones. Refresco la memoria:

El día de santa Lucía de 2013 recibe 1,8 millones de euros para una tontería de reciclaje de vidrio (¿no lo tenía?, ¡vaya planta!). Y hasta podemos leer en los diarios esta parrafada:

“Esta iniciativa entra dentro de las medidas que se deben adoptar para dar cumplimiento a los objetivos de recuperación y de gestión establecidos en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana de 2013 y el Plan Estatal Marco de Gestión de los Residuos (PEMAR) de 2015. Para ello la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana ha solicitado a todos los consorcios de residuos nuevos proyectos de gestión que contemplen las mejores técnicas disponibles en materia de reciclado y valorización de residuos urbanos, para proceder a su estudio y aprobación por parte de los Consorcios”.

El 17 de diciembre de 2017, el propio ayuntamiento da la compensación del Consorci a los vecinos del norte para un gran parque de zona verde por valor de 930.000 €, para que no se quejen tanto. Ignoro si se ejecutó o proyectó.

El 14 de diciembre de 2018, el propio Consorci aprueba 18 millones en inversiones para acabar con los malos olores del vertedero que incluye una serie de obras y cambios en las instalaciones de Les Canyades.

El 30 de abril de este año 2019, La empresa FCC invierte cerca de 12 millones de euros en renovar la maquinaria de la planta de tratamiento de residuos de El Campello (Alicante). El objetivo es dotar esta instalación de la mayor innovación tecnológica con equipos modernos para lograr aumentar la cantidad de residuos recuperados. Equipos móviles, renovación de camiones, afino de compost, retractilado de balas de rechazo. La prueba evidente que demuestra la ineficacia de la planta fue que los olores eran los mismos.

de El Campello (Alicante). El objetivo es dotar esta instalación de la mayor innovación tecnológica con equipos modernos para lograr aumentar la cantidad de residuos recuperados. Equipos móviles, renovación de camiones, afino de compost, retractilado de balas de rechazo. La prueba evidente que demuestra la ineficacia de la planta fue que los olores eran los mismos. Para el 3 de diciembre de este mismo año 2019, La Generalitat da vía libre al inicio de las obras de reforma del vertedero por 20 millones

El Consell Jurídic Consultiu acepta la intervención con la que se pretende acabar con los malos olores de la planta (¿??).

Por si no han sumado todavía, la cosa ya va de 53 millones de euros!! Unas partidas son de Consellería, otras del propio Consorci, otras de FCC, las otras, del Ayuntamiento, Y en solo 10 años. Y lo que vendrá. Porque la planta está mal diseñada, mal concebida desde un principio, la planta tiene fugas consecuentes con los materiales subyacentes y con la posición en el terreno. La planta no debería estar a menos de 2 km de distancia de los habitantes. La planta es ilegal y dará mucho quehacer. La planta debería clausurarse y sellarse. Y dejar de gastar tanto dinero público. Y aun así, seguirá desprendiendo olores nocivos para el bienestar y la salud. Por mucho dinero gastado en el acondicionamiento, los olores persisten. Los ingenieros a veces se equivocan, son humanos. Pero los olores están ahí, continúan.

A los hechos me remito.