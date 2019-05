¡Arde el Convento!

Remedios de los Ángeles Climent

Hoy más que nunca quisiera ser acreditada periodista, para escribir con rigor este artículo sobre una muerte anunciada. Por intereses creados y dejadez. Sin embargo el rigor periodístico conlleva a blindar el corazón de los corresponsales y yo, que no soy ni lo primero ni lo segundo, escribo desde el corazón, especialmente si se trata de mi pueblo. Doy las gracias por el espacio que se me brinda, con el deseo de que mi humilde pluma sensibilice corazones, desde el respeto que me caracteriza.

El tema Convento clama. Como Casa Nova, Torre de Reixes, Fortín, arrasado... etc. Y cuando un pueblo como el nuestro, de la Comarca de l'Alacantí, trata tan mal su apartado cultural - patrimonial, cuando sólo nos estimulan los risoríos la xaramita y el bombo... Teniendo, como tenemos una gran riqueza aún por descubrir en el subsuelo, de según qué zonas del municipio, el clamor, dicho líneas más arriba, se convierte en: " voces y gritos, proferidos con vehemencia por una multitud, en especial para quejarse de algo, pedir algo, a llamar a alguien"... En este caso ser solidarios por uno de nuestros sellos de identidad de El Campello, El Convent que, por una sin razón sus propietarios (algunos) y sucesivos equipos de gobierno, ( todos) los primeros por intereses creados, los segundos por no saber resolverlo ( véase la piscina)...

El Convento se cae a trozos y, como se resiste en hacerlo, porque sus piedras son sólidas, en la fe por la que fue construido, y el peso de su historia que equilibra la balanza... "supuestamente" se enciende una mecha y asusta a su entorno vecinal ( turistas del Camping colindante, y cuatro puntos cardinales.

De haber ocurrido unas horas después, pillándonos dormidos, desde el pasado domingo 21, día de pascua de resurrección, a su alrededor "las plañideras" revestidas de hipocresía, guardarían turno de velatorio y un rosario interminables de aves marías...¡Perqué ningú va fer res per aquesta reliquia del nostre poble!