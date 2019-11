Españoles, Franco se va

Su fortuna se queda en familia, parece ser el final de una película por capítulos , habrá gente a favor y otros no, simplemente porque hoy estamos en democracia y se puede opinar, en la época franquista no se podría hacer, en contra dirán que después de cuarenta años no hay que remover la tierra y reabrir heridas, que ya deberían de estar olvidadas, otros dirán lo contrario, que no se ha hecho nada por olvidar. Mi opinión personal es que cuando uno tiene una herida, lo primero es limpiar, desinfectar, saturar y dejar cicatrizar y con el tiempo olvidar, mi pregunta es ¿ se ha hecho todo esto para olvidar?.

Respecto a su fortuna se queda en familia , valorada en más seiscientos millones de euros, repartidos entre la familia, entre ellas un centenar de obras expoliadas, muchas de ellas, al coronel republicano José Ricardo, y que luego caían en manos de Duques y Duquesas, etc. Tenemos el Pazo de Meirás con noventa y tres mil metros cuadrados, la Piniella, en Asturias, Canto del Pico en Torrelodones (Madrid), finca Valdearroyo en San Agustín del Guadalix (Madrid), estatuas del Pórtico de la Gloria, parking en Madrid, c/ Atocha, bloques de viviendas en Madrid, finca en Salamanca (Arroyo Molinos), finca hermanos Bécquer, finca Valdefuentes, nueve millones de metros cuadrados, de los cuales se recalifican una tercera parte, gracias a las influencias de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ex miembro del Partido Popular y de Gabriel Camuñas, vicepresidente de Alianza Popular, y se construyen cinco mil viviendas, finca en Málaga dedicada al alquiler, barrio Tetuán más de veinticinco edificios, parking en c/ Princesa (Madrid), parking en Atocha, parking en Bravo Murillo, palacio Cornide (A Coruña). Francis Franco regularizó, en su momento, una cantidad bastante importante.

También hay que tener en cuenta la afición que tenía la esposa de Franco, Carmen Polo, por las joyas, por eso le gustaba recorrer las joyerías y joya que le gustaba, se iba con ella y le decía al joyero que le pasara el recibo al Pardo, por supuesto el recibo nunca llegaba. Ante esta situación los joyeros decidieron hacer un consorcio común y pagar entre todos el valor de las joyas que se llevaba Carmen Polo, solamente la tiara que todavía tiene la familia está valorada en mas de un millón de euros, aparte de collares, pendientes, broches, pulseras, anillos, obras de arte, esculturas que se llevó al Pazo de Meiras, etc.

Todos estos datos son sólo una pincelada, siempre se trata de esconder lo que se tiene para no dar explicaciones, aparte de que se venden y compran otras cosas. Esta es la democracia de los Franco, la ley de embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para ti.