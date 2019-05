Coste de las dos últimas elecciones en España

× Ampliar Francisco Carrión, nuevo presidente de la Comisión de Fiestas de Los Girasoles

Hemos pasado en dos meses por dos elecciones políticas en nuestro sufrido país, pero ese es el problema mínimo, hay que analizar para qué nos han servido estas elecciones y sobre todo lo que nos han costado.

COSTES: Las elecciones de abril pasado, costaron a las arcas del Estado, o sea a nosotros, más de 172.000.000 de euros más 150.000.000 de euros para las subvenciones a los partidos políticos.

Las de mayo de este domingo pasado, han costado sobre 139.000.000 (138.961.517) de euros, más los 150.000.000 para subvencionar a los partidos políticos. Entre las dos un coste aproximado de más de 600.000.000 euros. Lo que nos da un resultado de coste por españolito de entre 12 y 13 euros.

Estas cifras astronómicas nos hacen pensar en la cantidad de dinero que estamos dilapidando con estas absurdas elecciones, quitándoselo a las pensiones, a la sanidad, a la educación, a los desfavorecidos, a la cultura, a las obras públicas, a la limpieza, al fomento de empleo… y a un largo etc. que todos sabemos.

Y muchos millones de españoles nos preguntamos… ¿por qué no se han llevado a cabo las dos elecciones conjuntamente y no en dos meses (no años) seguidos? Nos podíamos haber ahorrado la mitad de esa abultada cantidad gastada, y con los mismos resultados… ¿alguien de mediano entendimiento lo comprende?... pues va a ser que no.

Y ahora vamos con los resultados: Con los resultados de estas dos votaciones lo único que hemos podido averiguar, es un poco como está el panorama político en nuestro país, según los resultados y después de las vergonzosas peleas dialécticas entre las múltiples formaciones… con eso del… y tú más, además de la entrada de más partidos políticos en el juego, lo que equivale a más reparto de prebendas para más políticos, esto significa que tenemos que alimentar a muchos más chupópteros que antes (por si no había ya pocos)

Y ¿en qué nos beneficiamos los españolitos de a pie?... pues como siempre en tener que aguantar a muchos más inútiles que no han trabajado nunca ni piensan trabajar, y en costearles su opípara existencia en la vida política. Así van ellos que se matan entre los de su propio partido por coger cacho.

La culpa no la tienen ellos, la tenemos nosotros los millones de votantes que vamos como borreguitos a las urnas, muchos sin saber lo que están votando, para hacerles su rosca y que pillen cacho como decía antes. Si nadie fuera a votar veríamos que pasaba con todos estos “elementos”

Por otro lado ¿para qué tantos partidos políticos?, debería de ser como en otros países (por lo visto más listos y civilizados que nosotros), que solo hay dos partidos políticos, el que le toca mandar y la oposición, y funcionan bastante bien, y lo más importante con muchísimos menos gastos que en España, que entre sueldazos, coches, dietas, y lo que no se ve pero se sabe y nos lo figuramos, nos chupamos casi todo el presupuesto de la nación. Claro así luego no queda para lo que enumerábamos antes, pensiones, sanidad… etc.

Solución, un gran cambio en la política española antes de que algunos “iluminados” les dé por “entrar a saco” como ya lo han intentado antes… que por otro lado visto lo visto a lo mejor no era lo peor.

En fin termino dejando en el aire lo que cada cual quiera pensar, y con aquello de… que Dios nos coja confesaos”

Paco Carrión.