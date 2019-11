Ayer tuve un pleno… fue sensacional

Eduardo Seva

Es el principio casi de la canción de Los Pasos (Ayer tuve un sueño, 1966-72), grupo musical en boga de mi juventud y que si tenéis la paciencia de seguir la letra se asemeja mucho a lo que algunos ediles de ayuntamientos como el de Campello deseamos para el pueblo. Sobre todo, los que no tenemos ningún empeño personal en que la política vaya por el lado de nuestra orilla mansamente y descarne la orilla del contrario.

Paciencia habréis de tener si digerís al completo la retransmisión por streaming o a plazos en tiempo posterior del Pleno último. Un poco descuadrado el equipo de gobierno, eso sí, porque la moción que presentó el grupo REDcv sobre la tutela y frontera del tiempo de intervenciones de cada concejal y la obligatoriedad de que solo se traten temas relacionados con el municipio de Campello en las sesiones plenarias, era el núcleo del contenido. Esta moción ya llevaba una carga excesiva de votos en contra en la sesión preliminar informativa de las mociones y cuando se presentó en el Pleno del 31 de octubre y me tocó defenderla, la defendí parodiando el desinterés que representaban para mí los temas locales, como son los olores fétidos del vertedero Consorci, la contaminación por fecales de las playas, el IBI, el PGOU, las indemnizaciones por desvío del antiguo Plan, el comercio de cercanía, la economía circular, el alcantarillado, la limpieza y un largo etcétera que me proponía defender con ganas a lo largo de esta legislatura desde la soledad del corredor de fondo con dorsal REDcv y frente al resto de partidos políticos que utilizan la plataforma municipal de exposición al público como son los Plenos retransmitidos en vísperas de campaña electoral.

El contraataque fue el despliegue de los temas que quizás interesaría tratar en las sesiones plenarias, mucho mejores que los de calado exclusivamente municipal y en beneficio del ciudadano. Y empecé a enumerar: la expansión/contracción y enfriamiento del Universo que empezará en Campello, oportunidad del Concilio de Trento, matanza de delfines en Japón, Gibraltar español (o no?) y la recuperación para un mejor estudio del tratado de Utrech, exhumación de Franco, Brexit y su repercusión en Campello, pesca despiadada de bacalao en Terranova, la fortuna de los Pujol y los bancos andorranos, condena explícita de la 2ª ley de la Termodinámica, principio de Incertidumbre de Schrodinger (gato vivo/muerto) como base ejemplar del mundo cuántico.

Me da en la nariz que nadie entendió nada, como en la programación de Berto y Buenafuente, pero sirvió de preámbulo a solicitar por mí mismo la retirada de la moción por entender que a ninguno de los presentes le interesaba prescindir de esa herramienta: la de utilizar los PLENOS como pólvora electoralista. No me dejaron, naturalmente. Y volví a perder por goleada (20-1) como en mi primera moción, la de rebajar el IBI (20-1 de igual resultado).

Me diréis que la táctica de REDcv es la equivocada, que así no se va a ninguna parte, como me señalaron mis amigos Ginés y Antonio P.L. pero es que no hago más que seguir las pautas legislativas. Un novato en política municipal no es quien para indicarle al responsable funcionario nivel 27 cómo ha de hacer su trabajo, pero sí ayudarle, indicándole que si se atiende al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, como así argumenta la Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2019 (rec.352/2018), siendo ostensible la falta de competencia municipal para dictar los asuntos que manifiestamente se ofrecen extramuros de la competencia municipal y que no deben pasar a debate plenario ni a declaración si no han sido aprobados en plenos anteriores.