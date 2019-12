Navidad con alas

Llegadas las fechas de adviento, cuando el otoño comienza su discurso, escrito sobre la hojarasca, que alfombrea calles, plazas y jardines, de ocres, verdes y amarillos… Ella, la vecina ya en edad, “loca la llaman algunos”, recorre en soledad, los caminos viejos del pueblo y, de casa en casa pide plumas de corral. Un saco siempre a la espalda, más viejo que su propia edad, es su carga.

__ “Abulta mucho tu saco, vecina. Este año lo rebosas”. María y ella se conocían desde niñas. Lo que le decía era sin mala intención, sabía a lo que iba con su saco al cuello, de finca en finca.

__ Estas Navidades voy a reunirme con mi hijo…Por fin le abrazaré.

__ Eso quiere decir que desplumaste los Pavos Reales de Villa Marco!

__ Eso quiere decir que dentro del saco llevo plumas de ojos circulares que, alcanzaran una visión hasta el más allá. Sus plumas destacan belleza y gloria y su gran vanidad lo eleva a las alturas. Estas Navidades lo conseguiré. Sus colores maravillosos, son dignos de alas de ángel y, no los he desplumado, no. El vigilante municipal del Palacete era amigo de mi hijo y las fue recogiendo en época de desplume. Después de la cría las aves van soltando y el joven me las guarda. Tú las tienes en un jarrón adornando tu casa, yo las necesito para otro logro.

Era noche cerrada y la dulce mujer que ya su familia dormía, se puso a coser. Confeccionaba sus ansiadas alas y, esta vez había conseguido las más bellas y largas. El pavo Real era un Dios en la mitología y ella una simple madre dolorida. Seguro que lo conseguía.

El pueblo murmuraba de ella, porque al pasar sonreía, conteniendo su dolor. Es mi dolor_ se decía una otra vez.

Pero, de que, no murmuraran los pueblos _ continuaba repitiéndose cuando saco al cuello regresaba a su casa.

_ “de noche, tarde, tiene la luz encendida y, fulana me dijo que la observó por la ventana y, esparce las plumas por toda la estancia y habla sola”.

_ Esta loca!

Pobre!

Llegó la víspera, el anunciado, y ella, preparó con esmero su mesa. Adornó la casa entre lágrimas y “pucheros”, pues esa tarea la hacía su hijo, el emigrante, el que tenía afán de marchar a guerras donde ofrecer su labor al voluntariado de Cruz Roja. “Son labores humanitarias madre”. _Emigrante!, emigrante en tierra hostil, hijo mío!

__ Acaso no es tierra hostil Europa, el resto del mundo, madre!?... No recuerdas cuando marchaste a África con tus padres en busca de un trabajo más remunerado, para al regreso compraros una casita!?

Si, hijo sí… lo recuerdo todo, pero sabes porque? Aquellas vivencias me hicieron feliz. Mis amiguitas y los amigos de mis padres eran musulmanes, judíos y cristianos y, con todos fuimos muy bien recibidos. Nos trataron bien y, la familia nos manteníamos unida. Lo peor fue el regreso… eso fue muy doloroso. Imagínate la última secuencia de la película “Palmeras en la Nieve”. Un regreso de supervivencia y, al llegar a nuestra “casa”, nuestro pueblo… abrazos falso y cuchicheos. La crueldad del que no sabe y habla sin saber.

La Nochebuena fue, como siempre abundante y feliz, con un brindis por los que ocuparon sillas en la mesa y dieron calor a la velada. La matriarca, la madre, mama o mami, había puesto su amor y esfuerzo en mantener la llama viva de hogar en Navidad. Los miraba a todo con amor; su gran familia, su logro, su tesoro. Pero allí ya no estaba quien a ella todos los días abrazaba y le decía “que bonito relato has escrito madre, o tienes algún nuevo poema que no me hayas leído… Moisés ya no estaba. Se fue a labores humanitarias, sí. Pero el cuartel de instrucción estaba tan lejos que para verle de nuevo, su madre necesitaba ALAS.

Nota: A los tres meses del fallecimiento de mi hijo tuve una llamada de Cruz Roja. No sabían que había fallecido y, lo reclamaban para formar un equipo con destino a ayuda humanitaria, en no recuerdo que guerra. Mi respuesta fue: Mi hijo ya se fue a una labor humanitaria.¿ Cual, señora, nosotros no le habíamos informado todavía!?

Moraleja: La fé mueve montañas y, la mía me lleva a creer que el mundo está equivocado pensando que Dios soluciona la vida a los mortales. El Creador hizo pactos con el Diablo ( HAY QUE LEER) y, nuestro hacedor, en la tierra, solo tiene potestad para cuidar y rescatar nuestras almas. No lo culpabilicemos de las desgracias del mundo. El ser humano está dotado del libre albedrío.

FELIZ NAVIDAD!!!