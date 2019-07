La puerta de Tánger

Quiero agradecer a todas los campelleros y campelleras que me leen, el apoyo recibido para hacer posible estas singladuras hasta la otra orilla, donde nuestros pescadores fondeaban sus embarcaciones para proveerse de combustible. Tanger también ha sido mi meta y un orgullo llevar allí mi bandera. Vuestros mensajes privados y de opinión a mis publicaciones se agradecen pues allá donde viaja mi obra está el sello de campellera.

Invitada de honor por la Fundación Plumas Marroquís en su XIII edición, nunca pensé que mi pluma llegara tan alto y a tantos oídos. Mis poemas: Gritos por la mujer Africana, sin voz y contra las guerras parece que han volado alto y, así me ha sido reconocido. He asistido en calidad de Española, pero he dejado bien alto el pabellón de mi, nuestro pueblo de El Campello. Fueron muchos los honores y varios los amigos que se desplazaron desde Tetuán para estar conmigo, con los que regresé a La Paloma Blanca donde tenía que cerrar próxima presentación libro.

En el acto celebrado en la sala de actos de Le Palais Municipal de Tanger ( Ayuntamiento), de un lleno a rebosar fue de una perfecta organización y con poetas marroquís muy reconocidos así como un poeta egipcio y mi compañera marroquí la poeta Juliana Valentina Panasa ( Bal Ksiri), donde también tuvimos un precioso acto. He traído a mi, nuestra casa, lo que podríamos llamar la llave de la ciudad, honor de los ayuntamientos a personas relevantes de visita o por méritos propios… a mí se me ha otorgado LA PUERTA DE TANGER y yo la quiero compartir con vosotros.

El Periódico LA ILLETA publicara próximamente una extensa entrevista en papel, pero hemos querido dedicaros un adelanto por las muchas muestras de cariño.

Remedios de los ángeles Climent