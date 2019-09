¡A votaaar!

Bueno querid@s lector@s, ¿dispuest@s a votar?

Pues vamos allá, pero antes haremos unas pequeñas reflexiones. ¿Por qué tenemos que ir de nuevo a votar (por cuarta vez en este año) sin haber necesitado hacerlo?

Muy fácil… todo es debido a la enorme ineptitud de nuestros políticos, los de todos los partidos, por haber estado meses enteros jugando a la mala política sin llegar a ningún acuerdo, pero eso sí cobrado sus enormes sueldos como si estuvieran haciendo algo.

Y encima no sienten ni un gramo de vergüenza, solo con decir que la culpa es del otro ya lo tienen solucionado, ¡menuda panda!

Y no es eso lo peor, ahora vienen los gastos de las susodichas elecciones. Las anteriores ya nos costaron 500.000.000 de euros según se ha publicado, y también según publicaciones estas de ahora nos costarán 140.000.000. Y digo bien NOS COSTARÁN a todos los españoles que somos los que las pagamos, por culpa de estos políticos inútiles y chupópteros. Ya que a ellos lo que hacen es chuparse ese dinero entre todos con los repartos correspondientes a costa nuestra.

Y digo yo… ¿no sería más lógico aplicar esos millones en las cosas que España está deficitaria, como colegios, sanidad, limpieza, infraestructuras, etc, etc.?

Pues no… nuestros políticos no lo ven así… ellos a lo suyo. Dejando el presupuesto de la nación para todas estas cosas citadas anteriormente en un continuo déficit, que por supuesto sufrimos todos los españoles, menos ellos claro está. Para sus sueldos y demás prebendas no hay déficit, eso ya se lo aseguran antes y aunque falte pan para los demás a ellos no les falta nunca.

Gracias a todos estos despilfarros y otros muchos más de la clase política, nuestros hijos tienes que estudiar en barracones, tienen que comprar libros cada curso y cada vez más caros, pudiendo aprovechar los anteriores, las medicinas tenemos que pagárnoslas casi todas, sobre todo los jubilados que no teníamos por qué pagar nada, ya que hemos pagado más que suficiente durante toda nuestra vida laboral. Además nos van eliminando cada día medicinas que hemos tenido toda la vida.

No queda presupuesto para casi nada, las pensiones están en el aire (esto sí que supondría otra guerra civil, recuérdenlo señores políticuatres)

Y para terminar ¿por qué en vez de otras elecciones no se han puesto de acuerdo, y ese coste electoral lo podrían haber asignado aparte de lo ya expuesto, en ayudar a los pobres damnificados de nuestra provincia por la gota fría…

Pues no… ellos a lo suyo… ahora vas y los votas…

Y termino como siempre… que Dios nos coja “confesaos”.