Isidro Buades en el recuerdo durante la cremà de la Hoguera Tradicional Lloixa

El pasado domingo volvió a revivirse en Sant Joan d'Alacant una antigua tradición de la Huerta de Alicante de la mano de la Asociación Lloixa, la cremà de la hoguera de muebles viejos que este año cumple su 30 aniversario.

× 1 de 13 Ampliar × 2 de 13 Ampliar × 3 de 13 Ampliar × 4 de 13 Ampliar × 5 de 13 Ampliar × 6 de 13 Ampliar × 7 de 13 Ampliar × 8 de 13 Ampliar × 9 de 13 Ampliar × 10 de 13 Ampliar × 11 de 13 Ampliar × 12 de 13 Ampliar × 13 de 13 Ampliar Prev Next

Hace 30 años, se apostó por recuperar la costumbre de crear una Hoguera Colectiva en la que los vecinos aportarían sus muebles y trastos viejos de madera para ser quemado la noche de Sant Joan. El principal impulsor de la iniciativa fue Isidro Buades Ripoll, Cronista de Sant Joan que fue la persona más recordada esa noche por todos los presentes.

Si Isidro Buades recuperó esta tradición en la que participa y disfruta todo un pueblo, la Asociación Lloixa quiere que se mantenga viva esta llama.

Alfredo Campello, miembro de Lloixa, recordó que muchos han sido los emplazamientos en donde se ha colocado la Hoguera Tradicional y teme que estos se agoten debido a la escasez de solares en el municipio. "Cuando este desaparezca ya solo nos quedará espacio en la prolongación de La Rambla de la Libertad si queremos que el acontecimiento tenga lugar cerca del casco urbano", alertó.

Este año, el solar de la Moleta, en el que -por su cercanía al casco urbano, la hoguera contó con una mayor afluencia de público- ha sido sustituido por otro descampado vallado al que s tiene acceso por la calle Constancia de la Mora debido al comienzo de las obras de adecuación de las instalaciones provisionales que ocuparán los alumnos y profesores del colegio Lo Romero mientras se construye el nuevo centro.

Alfredo Campello también mostró su preocupación por consolidar esta tradición que impulso y mantuvo viva durante todo este tiempo. Desde Lloixa explicaron que quieren que forme parte del calendario festero oficial del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant.

Reivindicación contra el patriarcado

Entre los muebles trastos viejos para ser quemados de los santjoaners también se encontraban unos carteles que denunciaban el patriarcado y la violencia machista con mensajes como "El teu plaer no està per damunt del meu sí"; "La teua Heteronormativitat no em fa Lliure" o "El Vostre concepte de demanar guerra Afavoreix la Cultura de la Violació". Estos mensajes se unieron al de los miles de sanjuaneros que depositaron en la hoguera papeles con aquello que querían dejar atrás para ser quemado por el fuego y dar la bienvenido a lo positivo.