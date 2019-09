CEI Neptú: Había una vez una estrellita ...

Había una vez una estrellita que quería ir a la escuela, siempre miraba a los niñ@s acudir a ese lugar que le fascinaba.

Cuando se hacía de noche miraba la escuela y solo deseaba estar en ella.

Tanto y tanto lo deseó que una Hada le dijo: He escuchado tu deseo y he decidido hacer realidad tu sueño, pero antes de ir a la escuela, primero llegarás a los brazos de una mujer que llamarás mamá y un hombre que llamarás papá, que te querrán mucho y te buscarán una escuela muy bonita, también tienes que saber que en la tierra tendrás hambre, frío o calor, te pondrás malita, tendras miedo y muchas otras cosas... ¿Estás dispuesta a ser niña?

La estrellita respondió: Si señora, puede ser que padezca todo lo que me has dicho pero tendré unos papás que me cuidarán y sabrán elegir la mejor escuela para mi.

-Concedido - dijo el Hada.

Al instante a la estrellita le salieron bracitos, piernecitas y sintió mucho frío y miedo, pero todo pasó cuando sus papás la abrazaron. La estrellita fue creciendo y sus papás la llevaron a la escuela donde aprendió dibujar, compartir, jugar con niñ@s y muchas cosas más. Así que estáis invitados a conocernos, "igual Neptú es la escuela que buscáis para cuidar de vuestras estrellitas".

Espero que os haya gustado...