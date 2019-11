El Athletic Club de Bilbao será el rival del Intercity en la Copa del Rey

El equipo de fútbol de Sant Joan, el CF Intercity, ha celebrado el resultado del sorteo de la Copa del Rey celebrado el pasado domingo 17 de noviembre. La suerte ha querido que el equipo que visitará el municipio los días 17, 18 o 19 de diciembre sea el Athletic de Bilbao.

En el mismo instante en que el equipo conocía la noticia batían en casa al Eldense por 3 goles de Paco Peña, Luis García y Coco, a cero.

Con estos tres nuevos puntos, se anclan en la segunda posición de la clasificación. Han sido cinco victorias de seis partidos jugados.

"A la plantilla le encantaría jugar en San Mamés"

El concejal de Deportes, Santiago Román (Ciudadanos) respondió a preguntas del concejal del Partido Popular Nicolás López Pérez, que se interesó por la implicación del Ayuntamiento en la realización de este partido.

Román mantuvo la semana pasada una reunión con el presidente del Club, su equipo directivo y el equipo técnico del Polideportivo Municipal para dejar claro los requisitos técnicos que necesita el campo para acoger un partido de estas características, sobre todo en la cuestión de la iluminación para la emisión por la televisión del partido. "Se habla de 500 lumens, 700, 1000 no tenemos nada claro, por eso tenemos que tener claro esos requerimientos técnicos y si podemos dotar de esa luz al campo de fútbol, porque ahora mismo las pruebas que se han realizado con estos focos dan un potencia de 300 lumens, suficientes para la práctica del fútbol pero no para la retransmisión del partido por televisión. Barajaremos presupuestos con diferentes empresas y atendiendo esos requerimientos técnicos veremos si el ayuntamiento puede llegar para dotar al campo de esa potencia lumínica", explicó el edil. Por otro lado, Román, en el pleno ordinario celebrado el viernes también afirmó que "por parte de la plantilla si le toca el Athletic de Bilbao -y puso ese mismo ejemplo- a los jugadores les encantaría jugar en San Mamés, entonces no depende solo de nosotros".