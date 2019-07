Andrés Senabre, "Ito", pasión por el balonmano y pasión por Sant Joan

La historia del Balonmano en Sant Joan va ligada a un nombre con mayúsculas, Andrés Senabre López, "Ito".

Una persona que lo ha dado todo para que este deporte tuviera peso en nuestra sociedad y que ha llevado y dignificado el nombre de Sant Joan d'Alacant por toda la geografía española y que el pasado mes anunció que dejaba la presidencia del Club dando un paso al lado para que un nuevo presidente, Aitor De-Mora Granados de un nuevo impulso a este proyecto deportivo.

Hablar de Andrés Senabre es hablar de Balonmano. Ha estado vinculado a este deporte desde sus inicios en el pueblo en 1980, su trabajo constante es uno de los principales pilares que ha mantenido este proyecto deportivo muy vivo en nuestro municipio. Un pilar que se ha sustentado, según el mismo afirma, gracias a tres personas: su mujer Dolores María Gosálvez y sus dos hijos, Andrés Senabre y Rafael Senabre.

-La Rambla: ¿Por qué decides en este momento dejar la presidencia del C.H. Sant Joan? -Ito: Después de tantos años trabajando por el Balonmano mi pasión por este deporte cada vez ha ido a más pero el trabajo también y después de todo este tiempo creo que ha llegado el momento de dar un paso al lado. Hoy por hoy el equipo se encuentra en Primera Nacional y dependemos de la Federación Española, una categoría que se equipara en fútbol a la que está el Hércules.

No obstante como directivo, seguiré trabajando por el club en la presentación de nuevos jugadores visitando a los patrocinadores.

-Ito: Mi familia siempre me ha apoyado en todo y en esta decisión también he contado con el respaldo de mi mujer y mis hijos. Su apoyo ha sido muy importante recuerdo en unas vacaciones que fui con ellos a Zaragoza, paseando por una calle mi mujer y mi hijo mayor se detuvieron en una tienda de trofeos.

Cual fue mi sorpresa cuando me regalaron una estatuilla al mejor presidente. Fue algo muy emotivo.

-L.R.: ¿Cómo fue tu primer contacto con el Balonmano? -Ito: Comencé en este mundo gracias a unos amigos José Ramón Escoda Font, José Vicente Aracil y Pedro Boj y el que entonces era presidente del Club Antonio Pastor, al que llamaban "El Führer". Gracias ellos empecé a participar en el club local primero como delegado de campo. Tras la presidencia de Antonio Pastor, entró como presidente Pedro Mario Romero de los Reyes y cuando el abandonó el cargo recuerdo que me quedé solo y el director del Polideportivo de entonces me dijo que el Club no podía estar sin presidente y fue entonces cuando decidí coger las riendas. Claro en aquella época que jugábamos en categorías provinciales se llevaba fácilmente, además empezaron a venir muchos jugadores con experiencia de Alicante, nos llamaban "El cementerio de Elefantes".

-L.R.: ¿Qué es lo que más has disfrutado como presidente del CH Sant Joan? -Ito: Como presidente me gustaba todo de mi club y me refiero todos los equipos desde los más pequeños hasta el primer equipo y por eso intentaba seguir a todos ellos. No quería perderme ningún partido y por eso a veces iba a Maristas a ver jugar un partido para luego ir a Almoradí a ver otro y si podía volvía a Sant Joan a ver un infantil, ya me combinaba los horarios como podía para poder estar en todo o casi todo.

-L.R: ¿Cuál ha sido el momento más dulce de todos estos años? -Ito: Sin duda cuando se celebró en Sant Joan por primera vez la fase de ascenso segunda nacional, fue todo un acontecimiento que contó con el apoyo de todo el municipio incluido el Ayuntamiento y su alcalde de por aquel entonces, Paco Seva.

Además se logró subir a 2ª Nacional. A partir de ahí ya empezamos a trabajar a otro nivel y fue muy importante la labor que realizó en la directiva Paco Orts. Él hizo que el Club diera un paso más y nos marcamos el objetivo de subir a primera en tres años y se consiguió.

-L.R.: Y en cuanto a los malos momentos, ¿Cuál destacarías? -Ito: Pues el año que la UCAM dejó de apoyar a los equipos de Sant Joan. Ese fue el momento más duro para nosotros el cual nos puso en una situación económica muy difícil. Esto, junto con una reducción de lo subvención municipal puso al Club en una posición muy complicada.

También destacaría otro momento duro. Fue el año que tuvimos que renunciar al ascenso por problemas económicos, estando de alcalde Edmundo Seva. Fue muy frustrante después de hacer todo el trabajo durante todo el año renunciar al premio y descender a provinciales.

-L.R.: ¿Cuál es ese proyecto que te hubiera visto sacar adelante en tu etapa como presidente del club? -Ito: Jugar una fase de ascenso a la Plata en Sant Joan pero claro, eso solo tendría un coste de más de 25.000 euros que sería el presupuesto de todo un año de todo un club.

Hecho la vista atrás y me siento orgulloso de mi gestión y sobre todo de llevar el nombre de Sant Joan y defenderlo con dignidad allí donde he ido. El primer año como presidente alguien me dijo que nuestro equipo no iba a durar ni un año. 40 años después he visto desaparecer clubes ir y venir presidentes mientras que nuestro Club ha seguido caminando. Tengo que agradecer a toda la gente que nos ha apoyado todo este tiempo.

-L.R.: ¿Cómo ves a Aitor De Mora-Granados en el puesto de Presidente? -Ito: Muy bien, Lo veo con mucha ilusión y muy implicado junto con Antonio Maciá en nuestro proyecto deportivo. La verdad es que yo llevaba tiempo pensando en dejar la presidencia y esto coincidió con que él comenzó a venir a los partidos y a apoyar al equipo. Así que en una asamblea se propuso y salió adelante la nueva directiva que estará formada por Aitor de Mora como presidente y como vicepresidente otra persona que ha luchado mucho por el balonmano y que ha sido desde delegado hasta directivo, Jaime Candela. El puesto de secretario lo ocupará José Vicente Aracil y en la directiva estaremos Manuel Planelles, Antonio Mesas, Mario Linares y yo.

Reconocimiento a una gran trayectoria deportiva

En el año 2012 Andrés Senabre López recibió el "Premi 9 d'Octubre" en su 18ª edición. Además, en 2018 recibió por parte de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana como reconocimiento a su trayectoria deportiva, la Medalla e Insignia de Plata al Mérito Deportivo por su gran contribución, labor y empeño en la evolución y éxitos de nuestro balonmano a todos los niveles.