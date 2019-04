Pollos deliciosos y sabrosos platos caseros en “Los extremeños”, comida para llevar

Todo el mundo habla del nuevo establecimiento de pollos asados y comida para llevar que ha abierto recientemente sus puertas en la calle del Mercado 38 de Sant Joan d’Alacant.

× Ampliar José es el cocinero que prepara deliciosos platos y pollos asados en este nuevo establecimiento de Sant Joan

Sus platos caseros, con productos de calidad, elaborados con cariño han gustado mucho al público santjoaner, pero lo que está causando verdadero furor entre la clientela son sus pollos asados. “Muchos clientes nos comentan que no han probado pollos como estos”, nos comentan sus responsables. El secreto, según explican es una combinación de especias procedentes de una receta extremeña. “Con nuestro aliño conseguimos que los pollos no repitan, estén sabrosos y no sean un plato tan pesado”, nos explican.

Y es que Nuria y José son una pareja de Badajoz con larga experiencia en la hostelería que reside desde hace 3 años en Sant Joan y han emprendido este negocio en donde podremos degustar deliciosas especialidades de Extramadura y otros platos tradicionales.

En su vitrina podemos encontrar las especialidades típicas como el magro con tomate, las manitas de cerdo, conejo al ajillo, o bacalao con tomate. Los fines de semanas también ofrecen raciones de bacalao rebozado, deliciosas croquetas caseras y mejillones tigres, todo elaboración propia. No dejes de probar las lagrimas de pollo, le encantarán a los más pequeños y es especialmente sabroso el gazpacho extremeño, que se diferencia del andaluz en que es mucho más suave ya que no lleva cebolla.

Como complemento a las raciones en “Los Extremeños” te ofrece queso casero de Portugal y en breve también completarán su carta con los famosos embutidos extremeños, chorizo, salchichón, lomo y por supuesto el mejor jamón ibérico.

Además, de lunes a viernes hacen un plato de cuchara por tan sólo 3 euros. Sinceramente, es más económico comer aquí que en casa y a buen segura está tan bueno o incluso más.

El miércoles quieren instaurar el día del pollo, ese día puedes llevarte un pollo entero con una generosa ración de patatas fritas por tan sólo 8 euros. (En breve también contarán con patatas asadas y otras especialidades como codillo, costillas etc…) Comer como en casa nunca fue tan sencillo y económico. En este poco tiempo ya cuentan con una clientela fiel, que repite y que han tomado este establecimiento como lugar de referencia. Haz tus encargos por teléfono para tenerlos preparados cuando llegues al establecimiento.

Llama hoy mismo, ¡no esperes!: 629 807 461/655 270 481