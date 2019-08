La Clínica Podológica CM24 iniciará en Octubre una campaña infantil aplicando un sistema pionero capaz de detectar problemas al caminar en niños

Uno de los aspectos físicos que más deberíamos cuidar y menos atención le dedicamos son los pies.

Los usamos todos los días y normalmente no nos preocupamos de su salud a no ser que tengamos algún problema con ellos. Es más, si no les prestamos atención en la etapa de crecimiento, podríamos desarrollar problemas más graves en edades avanzadas. En este sentido, José Silvano Cuesta Martínez, gerente, podólogo y técnico ortopédico de la Clínica Podológica CM 24 de Sant Joan d'Alacant, apuntó que muchos problemas que desarrollamos en la edad adulta podrían haberse solucionado desde la infancia con un diagnóstico y un tratamiento precoz. Y, precisamente con ese objetivo de detectar disfunciones para su posterior tratamiento, durante el mes de Septiembre la Clínica Podológica CM24, iniciará una campaña que presta toda su atención a los niños y en donde empleará un novedoso sistema que cuenta con apenas 6 meses en el mercado. Se trata de GoBy Foot, una herramienta que permite al podólogo a hacer una valoración feaciente y a ayudarles con pautas más personalizadas y eficientes.

La Clínica Podológica CM 24 La Clínica Podológica CM 24 es un centro de reconocido prestigio y de larga experiencia en el municipio de Sant Joan d'Alacant.

Recientemente han incorporado a sus servicios la confección de plantillas ortopédicas personalizadas gracias a la impresión 3D con un mayor grado de personalización y, por lo tanto, efectividad.

También son especialistas en deporte, pie diabético y realizan cirugía ambulatoria del pie en colaboración con el Hospital IMED de Elche donde la operación se realiza en una entorno de total seguridad para el paciente ante cualquier tipo de posible eventualidad.

En este ámbito, realizan cirugías para eliminar el "Hallus valgus" (o juanetes ) así como el dedo en garra.

Además, al realizarse las operaciones en las instalaciones de este Hospital IMED de Elche, el paciente que lo desee (aquellos de edad avanzada o de difícil movilidad) pueden pasar una o dos noches y recibir los cuidados necesarios tras la operación.

No obstante en estas cirugías ambulatorias del pie lo más habitual es que el paciente salga por su propio pie el mismo día de la intervención.

