José María Sánchez Giner - Presidente de la Junta de Penyes

× 1 de 2 Ampliar José María Sánchez Giner × 2 de 2 Ampliar José María Sánchez Giner Prev Next

"Tenemos la oportunidad de consolidar todo lo que hemos avanzado en poco tiempo o, por el contrario volver a donde estábamos"

-La Rambla: ¿Qué balance realizas del cambio de gestión de las Fiestas? ¿Crees que ha sido positivo? -José María: Estoy convencido de que ha servido para dar un nuevo impulso a nuestras queridas Fiestas del Cristo. Creo que las Peñas supimos dar un paso adelante decisivo, pasando a formar parte activa de la planificación, contratación y organización de las Fiestas.

No se trató de una decisión para esta Junta de Peñas ni para esta Directiva, sino que se planteó a largo plazo. Por eso debemos agradecer a todas las Peñas su implicación desde el principio en este nuevo proyecto.

Lógicamente este cambio no hubiera sido posible si el Ayuntamiento y su Concejalía de Fiestas no hubieran estado por la labor. Supieron entender que era el mejor modelo de gestión, que es el que funciona en todas las localidades vecinas, en el que los propios festeros organizan las Fiestas.

-L.R.: ¿Qué mejorarías? -JM: Si hablamos de las jornadas matutinas, la organización de los diferentes pasacalles por el pueblo se debe mejorar. En cuanto a los desfiles nocturnos, debemos reflexionar sobre el formato que actualmente tiene la Entrada de Peñas y darle una vuelta más al Desfile de Disfraces adulto, con el objetivo siempre de mejorar la coordinación y la calidad.

-L.R.: ¿Qué valoración haces de las pasadas Fiestas? -JM: En líneas generales las Peñas estamos satisfechas de cómo transcurrieron las pasadas Fiestas. No olvidemos que era la primera vez que formábamos parte activa de la organización y que no participábamos como meros invitados.

Al margen de la jornada de lluvia que sufrimos, todo el resto de la programación se desarrolló según lo previsto.

Los actos que se tuvieron que suspender con motivo de la lluvia los pudimos realizar con posterioridad a las Fiestas, gracias a la inestimable colaboración de todas las partes implicadas.

La coordinación entre Ayuntamiento, Comisión de Fiestas y Junta de Peñas, que siempre es mejorable, permitió que todos disfrutáramos de unas grandes Fiestas.

-L.R.: ¿Qué palabras dedicarías a la anterior concejala de Fiestas? -JM: Desde la Junta de Peñas agradecerle a Anai todo el apoyo que sentimos. Casi siempre las cosas que se hacen en “la trastienda” y no se ven son las más importantes. Desde el primer momento tuvimos la oportunidad de compartir unos objetivos comunes pero su predisposición a trabajar con la Junta de Peñas, para conseguir que sean los propios festeros los que gestionen sus fiestas, fue determinante. Su esfuerzo y dedicación en todas y cada una de las Fiestas de este municipio hicieron posible que en estos últimos años, hayamos notado grandes cambios y mejoras en las programaciones de los eventos celebrados a lo largo del año, pero sobre todo los que hemos trabajado con ella, la hemos visto siempre dispuesta e implicada al máximo en cualquier momento y a cualquier hora, pendiente siempre de principio a fin de cada acto organizado.

-L.R.: ¿Qué esperas en esta nueva etapa? -Ahora son momentos de cambios y las nuevas personas designadas deben adaptarse al ritmo de la Fiesta que, como debe ser, no para. Por nuestra parte desearles lo mejor y ofrecerles nuestra máxima colaboración para que podamos seguir creciendo juntos.

-L.R.: El año pasado nos sorprendisteis con innovadoras propuestas en el programa de Fiestas ¿Cuáles son las principales novedades este año? -JM: Pues yo destacaría que “estiramos” un poco las Fiestas. Desde el sábado 24 de agosto hasta el 21 de septiembre vamos a tener todos los fines de semana alguna actividad, adelantando el Gran Prix al sábado 7 de septiembre y cerrando con una Gala Fin de Fiestas el sábado 21 de septiembre.

Sustituimos los conciertos de las mascletás por otros en jornada vespertina.

Organizamos unes danses previas a la Procesión, en la que puede participar el público en general, para lo que se está celebrando un taller gratuito todos los miércoles a las 20:30 horas en el mercado hasta el 4 de septiembre.

Mantenemos el desfile folklórico la mañana del domingo 15. Este año será un “Aplec de Muixerangues”.

-L.R.: ¿Hacia dónde van las Fiestas del Cristo, cuál es vuestro objetivo? -JM: Estamos en un momento decisivo en cuanto al modelo de gestión. Tenemos la oportunidad de consolidar todo lo que hemos avanzado en poco tiempo o, por el contrario volver a donde estábamos. Todo depende de la voluntad que haya por todas las partes implicadas

-L.R.: Personalmente ¿Cuál es el momento que más disfruta de estas fiestas? -JM: A todos los que tenemos alguna responsabilidad en la organización de las fiestas, se nos hace un tanto difícil desconectar. Siempre hay que estar en “modo alerta”, aunque esté todo organizado o contratado. Esta tensión también se traslada a nuestras familias que son, en definitiva, las que nos sufren día a día y a las que tenemos que agradecer su comprensión y apoyo incondicional. Por eso la satisfacción va creciendo conforme se va cubriendo el programa de actos sin incidencias ni complicaciones. Pero sin duda, los mejores momentos son los que pasamos con nuestra gente, en las Peñas, donde somos un socio más.

-L.R.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas? -JM: Pues el primero sería que el tiempo nos acompañe y poder desarrollar todas las actividades que están programadas.

Desde la Junta de Peñas queremos animar a la PARTICIPACIÓN, eje fundamental del éxito de las fiestas.

Tenemos como objetivo el que todos disfrutemos al máximo, porque estas fiestas están hechas para todos, desde el más joven al más mayor y organizadas con mucha ilusión. Estamos ante una de las mejores oportunidades para reunirnos, convivir unos con otros y, por qué no, conocernos. Si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su gente, su participación y, por supuesto, su implicación. No debemos olvidar que la chispa que da vida a Sant Joan somos nosotros mismos, y que esa chispa no debe apagarse jamás.