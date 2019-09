Damas de las Reinas de las Fiestas del Cristo de la Paz 2019

Laura Ávila Ríos, Dama de Honor

Laura Ávila Ríos es una joven de 19 años de edad que tras graduarse en bachillerato de Ciencias Sociales en el instituto IES Lloixa, actualmente cursa segundo curso del grado de Sociología en la Universidad de Alicante. En sus ratos libres Laura práctica deporte, en especial atletismo pero también le encanta viaja junto a su familia y poder compartir con ellos nuevas experiencias. En el futuro le gustaría trabajar como investigadora social.

-Laura, ¿cómo llegaste a ocupar este cargo?: Conseguí ocupar este cargo gracias al apoyo de mi familia que con gran entusiasmo me animó a presentarme a candidata para representar a mi pueblo, ya que desde pequeña he sido festera y siempre ha supuesto para mí una gran ilusión.

-¿Cuáles fueron tus sentimientos el día de la elección, cuando conociste tu cargo?: Mis sentimientos cuando conocí mi cargo fueron varios, el más destacable fue el orgullo que sentí al elegirme para poder representar a mi pueblo y especial a la mujer santjoanera, donde el papel de la mujer ocupa un cargo tan señalado y en el que tengo el honor de ejercer, por otro lado, la alegría me invadió al ver a mi familia y amigos que me acompañaron en ese momento.

Recuerdo también la gran admiración que supuso para mí ver a las Reinas y Damas del año 2018 por su gran labor y a su vez un gran entusiasmo por poder realizarlo este año junto a mis compañeras.

-¿Cuál es el acto en el que más te apetece participar?: Sería la Alborada ya que me hace una especial ilusión ver reunido a nuestro pueblo en la plaza del Ayuntamiento, todos nosotros con un sentimiento de ansia y alegría a la espera de comenzar nuestras queridas fiestas mayores.

-¿Qué podrías decirnos de tus compañeras?: En cuanto a mis compañeras Antonella, Lola, Candela y Paula no tengo más que decir que son todas unas chicas excelentes y estoy muy agradecida de poder compartir este año con ellas, estoy segura que será un año especial lleno de momentos únicos que recordaré siempre.

-P.: ¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas?: Mi deseo para este año es que todos els festers se unan para crear un ambiente único, y por supuesto conseguir que cada vez más gente del pueblo participe más en nuestras queridas fiestas mayores. Por último, me encantaría que todo el mundo recuerde este 2019 como uno de los mejores años de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Paz, como estoy segura que recordaré yo durante toda mi vida.

Antonella Luciana Marazita, Dama Infantil

Antonella Luciana Marazita, de 8 años de edad, estudia tercero de primaria en el colegio Cristo de la Paz. En sus ratos libres le encanta patinar, cantar, tocar el piano y el teatro musical. Este año compaginará todas estas actividades con el cargo de Dama Infantil de las Fiestas del Cristo de la Paz -¿Cómo llegaste a ocupar este cargo?: He llegado a este cargo gracias a una elección.

-¿Cuáles fueron tus sentimientos el día de la elección cuando conociste tu cargo?: Ese día me sentí muy feliz e ilusionada.

-¿Cuál es tu acto predilecto de las Fiestas?: Me gusta toda la Fiesta en general pero particularmente me gusta mucho el Correfoc.

-¿Qué me puedes decir de tus compañeras?: Todo positivo. Todas ellas son muy amables y divertidas.

-¿Cuál sería tu deseo para estas Fiestas?: Que todos y todas puedan disfrutar de esta fiesta como lo haré yo con mis compañeras y mi familia.

Lola Martínez Valero

Lola tiene 11 años y le gusta tocar el piano, bailar ballet y también cantar. Este año comienza sus estudios en el CEIP Lo Romero que compaginará con su cargo como Dama de las Fiestas del Santísimo Cristo de la Paz -¿Cómo llegaste a ocupar este cargo?: Es una historia un poco larga. Todo comenzó cuando en Carnavales la entonces concejala de Fiestas anunció que nos podíamos apuntar a representar a nuestro pueblo siendo las máximas representantes de nuestro municipio. En cuanto llegué a mi casa les dije a mis padres que quería apuntarme para ser Dama o Reina de las fiestas del Santísimo Cristo de la Paz, pero en ese momento me dijeron que no.

Un día, mi madre me dijo que tenía una reunión de la penya, pero me engañó, y lo que tenía era la primera reunión de las candidatas a Reinas y Damas 2019. Pasó el tiempo y, una vez agotado el plazo para enviar la solicitud, en una comida familiar, mis padres les dijeron a toda la familia, incluida yo, que iba a salir de Dama o Reina de las fiestas. A partir de ahí comenzamos con la convivencia, la elección, la prueba de trajes, etc.

¿Cuáles fueron tus sentimientos el día de la elección cuando conociste tu cargo?: Fueron muchas emociones al mismo tiempo, miedo (por no estar a la altura), alegría (por querer representar a mi pueblo como Dama de las fiestas del Cristo), nervios (por si lo haría bien o mal) y alegría otra vez (por querer subir al balcón ya).

-¿Cuál es tu acto predilecto de las Fiestas en honor al Cristo de la Paz?: Es muy difícil elegir un acto de los muchos que hay, sobre todo porque a mí me gustan todos, pero si tengo que elegir, me quedaría con las mascletás, el día del Cristo en general, el día 12 (la entrada de peñas y el anuncio del inicio de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento) y, cómo no, el desfile de carrozas.

-¿Qué me puedes decir de tus compañeras?: Somos todas muy distintas pero a la vez somos todas muy parecidas, todas queremos representar a nuestro pueblo como Reinas y Damas de las fiestas. Paula (Reina de las fiestas): se fija en todos los detalles y es muy maja al igual que todas las demás. Laura (Dama de Honor): es muy amable, graciosa y maja. Candela (Reina infantil): es muy agradable hablar con ella y es muy buena con todas las personas.

Antonella (Dama de Honor Infantil): es la más pequeña, pero no por eso menos importante. Siempre es muy amable y es súper fácil entenderse con ella.

-¿Cuál sería tu deseo para estas fiestas?: Que el buen tiempo nos acompañe todos los días, que todo el mundo las disfrute (penyistas, santjoaners, mis compañeras, las comisiones…) y, sobretodo, muchísima diversión y muchísima fiesta. Santjoaners i santjoaneres, ja estem en festes!!!!!