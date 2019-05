Toni Cristobal, director del Festival de Cine de Sant Joan: “Entre tanta oferta de Festivales creo que haría falta más coordinación”

El Festival de Cine de Sant Joan ha echado raíces y parte de la culpa la tiene el equipo de dirección que encabeza Toni Cristóbal, un profesional del audiovisual que ha mantenido la calidad del certamen apostando por el rigor y la seriedad.

× Ampliar Toni Cristobal, director del Festival de Cine de Sant Joan

-La Rambla: ¿Hacia dónde crees que va el Festival de Cine? -Toni Cristóbal: Por mi parte no va a quedar para que este certamen siga creciendo. Cada año que he estado como director ha crecido. No a nivel comercial, no se va a convertir en un festival de gran formato, sigue siendo un festival humilde, pero si ha crecido en tener una organización y un programa más consolidado, reconocible y creo que todo eso es bueno para este Festival. Así como que se haya fijado en la programación Cultural de un municipio o incluso de la comarca.

-L.R.: ¿Hacía donde va este Festival? -T.C.: El sector de los Festivales se está haciendo cada vez más competitivo Antes, con la crisis, con mantener vivo el Festival era suficiente. Ahora hay que intentar destacar de alguna manera compitiendo sanamente con la gran cantidad de actividades culturales que se ofertan. Tratando de ofrecer un servicio cultural que sea más atractivo que otros.

-L.R.: ¿En qué os distinguís? -T.C.: Hemos intentado siempre, mantener una gran calidad en nuestra selección de películas, guiándonos por nuestro criterio cinéfilo pero siendo conscientes también de que tenemos una gran responsabilidad porque este festival es patrimonio de Sant Joan, por lo que hay que cuidarlo de cara al público. Y por lo tanto, teniendo esos dos criterios en mente, tanto nuestro criterio como que el festival se consolide de cara al público, es lo que hemos intentado ponderar para que el programa sea lo más efectivo posible.

-L.R.: ¿Cómo se consigue ese equilibrio? -T.C.: Hay maneras de hacerlo, la primordial es ser bastante objetivo y dar el callo bastante. Por otro lado lo que tratamos es ser capaces de gustarle mucho a ese público no tan multitudinario que viene al festival, y quizás no tanto gustarle un poco a muchísima gente que pueda entrar de puntillas por una puerta y luego salir por la otra. Es muy importante la profesionalización del Festival y ser rigurosos en el sentido de examinar todo lo que nos llega en el formato del Cortometraje, que es el más extendido.

-L.R.: ¿Cómo es el trabajo que hacéis en cada corto visionado? -T.C.: A cada corto que nos llega le aplicamos la misma metodología, nos gusta registrar cada uno de ellos (conocer quién nos envía el corto, las distribuidoras, las productoras y tener en contacto con esta industria que está dentro de la industria del cine nacional). Por otro lado tenemos que administrar muy bien el tiempo que tenemos para seleccionar y hacer un estudio más completo que el propio visionado de los cortos. Para ello aplicamos nuestros conocimientos y así conseguimos una selección rigurosa.

-L.R.: ¿Quién realiza la primera criba? -T.C.: Los que hacemos la primera selección somos los miembros de la Asociación Viridiana, Primero una persona hace una preselección y luego otras tres hacen su apuesta para la selección final. Eso supone el visionado de unos 100 o 150 cortos de preselección que se exponen a tres opiniones diferentes para que luego salgan los treinta finales. Buscamos, en parte, que la selección tenga una coherencia. En esta ocasión vuelve a tener gran cantidad de temáticas, sociales, de género, obras locales, escuelas de cine, cortos más arriesgados, los que han ganado muchos premios junto con los que se acaban de estrenar y además ha aumentado el número de cortos dirigidos por mujeres. En definitiva tenemos una selección que la gente que acuda a las cinco sesiones creo que le va a sorprender.

-L.R.: ¿Quién configura el jurado? -T.C.: Tratamos de que sea gente con sensibilidad artística, cultural y social.

Este año nos hemos centrado en Alicante contando con el periodista Rafa Burgos, la periodista y divulgadora científica Ángeles Gómez y la escritora y crítica de cine Esther Martín.

Repite el profesor de la UMH, Guillermo López. Los cuatro son figuras destacadas dentro del sector cultural alicantino y sus decisiones serán las encargadas de otorgar los premios.

-L.R.: Este año habéis movido las fechas por no solaparos con Alicante ¿Cómo se podría solucionar esto? -T.C.: Entre tanta oferta de Festivales creo que haría falta una coordinación entre todos ellos, de esta manera trabajaríamos juntos pues compartimos intereses y no solo en cuestión de calendario sino en contenidos programación etc…

-L.R.: ¿Estáis satisfechos con las actividades programadas en torno al festival? -T.C.: Sí, tenemos 10 actividades paralelas, además de las sesiones, el concierto inaugural, gala de clausura…Creo que esta es la edición del festival más completa en cuanto a actividades alternativas.

-L.R.: ¿Qué nos puedes adelantar de la Gala de Clausura? -T.C.: En la Gala de Clausura no podrá estar el IES García Berlanga porque hemos modificado las fechas pero sí que han colaborando realizando el montaje de los videos que se proyectarán.

Además estará presentada por Sergio Brotons un acto del grupo Epidauro al que le tenemos que agradecer que se haya encargado además de la organización del acto. Además contaremos con la participación del Ballet de Naracé.

-L.R.: ¿Por qué habéis elegido a Manuel Galiana para recibir el Ficus Honorífico? -T.C.: La elección del Ficus Honorífico se realizó por consenso.

Es un actor madrileño de procedencia alicantina, su padre era de Villajoyosa con una carrera de más de 50 años sobre las tablas en la que ha demostrado gran versatilidad. En cuanto al cartel comentar que es una obra del artista alcoyano Fran Gandía dedicado a la película “El Mago de Oz” que este año cumple su 80 aniversario y será la efeméride elegida por el festival.