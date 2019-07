Roberto Mira gestionará la donación de su fondo pictórico a Sant Joan

-La Rambla: ¿Cómo cree que afectan los cambios de gobierno a la Cultura de este Municipio? -Roberto Mira: La definición que se obtiene a través de Google es que “la cultura institucional se refiere a los valores y prácticas que orientan y dan sentido al quehacer de las instituciones, por ello es fundamental promover una cultura de respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, a fin de que se genere un entorno laboral sano, libre de violencia y sin discriminación” y “la cultura artística se puede definir como los conocimientos adquiridos por una sociedad a través del arte” En cuanto a la cultura artística, afortunadamente, no se producen grandes cambios en lo básico y fundamental, como es para mí el mantener y potenciar todo aquel proyecto que necesite de una credibilidad a través de su perdurabilidad en el tiempo, como es el caso del Festival de Cine, la Convocatoria de Artes Plásticas, las exposiciones de pintura y escultura de las distintas salas, la Sociedad musical La Paz y su Banda titular, las Hogueras de Sant Joan, las galas de la Casa de Andalucía, las de la lucha contra el Cáncer, la de Comerciantes, la de las Amas de Casa y las exposiciones que los distintos Talleres de cerámica, fotografía y pintura celebran, el Concurso de carteles y de fotografía, las Fiestas cívico-religiosas del Santísimo Cristo de la Paz, la potenciación de las Peñas a través de sus encuentros, la Semana Santa, las actividades de la Biblioteca Municipal, el carnaval, .a Cabalgata de Reyes, el LGTBI… Es evidente que, aunque a veces no se valore lo suficiente, resulta una tarea muy ardua el conseguir complacer a todos los sectores culturales que demanda este Municipio, pero en ello está precisamente el maravilloso empeño de potenciar, fomentar y proyectar el reto que conlleva el estimular al ciudadano para que participe de la proyección cultural asistiendo a todos y cada uno de los eventos, que tanto en espacios abiertos como cerrados, se programan a lo largo del año.

-L.R.: ¿Cree que el nivel político está a la altura del panorama artístico que le toca vivir? -R.M.: No me cabe la menor duda. A lo largo de toda mi trayectoria artística lo he podido comprobar de primera mano dado que, independientemente de sus siglas, el político es consciente de que ésta, su política, no resulta tan plena, como siempre es recomendable, si no se esfuerza en potenciar la Cultura que es la que provoca la sabiduría de un pueblo y de la que nunca nos hallamos sobrados.

-L.R. ¿Qué opinión le merece los nuevos representantes políticos? -R.M.: La pregunta es fácil de responder, tanto los anteriores como los actuales políticos, ante todo, son personas con inquietudes y aptitudes más que justificadas para tener la consciencia de que están ahí, bien gobernando o en la oposición, gracias al sistema democrático que tenemos instaurado, afortunadamente, en este País y, en consecuencia, se esfuerzan y responsabilizan de que su labor vaya encaminada hacia el objetivo de conseguir el bienestar del ciudadano, es decir, desarrollar la Cultura Institucional que comenté anteriormente.

-L.R.: En su última obra teatral, “EL VELATORIO”, asistimos a un cambio de registro, al que nos tiene acostumbrados, dando una “tregua” al espectador con una representación más distendida, ¿Siguen sus nuevos proyectos en esa línea o volverá a hacernos reflexionar? -R.M.: Me temo que vuelvo a las andadas.

Vuelvo a sumergirme en el mundo de la dramaturgia, como en la mayoría de las veces me he sumergido, a través del “drama”, pero ¿qué es la vida sino?: un auténtico drama y, como ya nos demostraron nuestros padres dramatúrgicos, los griegos, el teatro tiene que ser el fiel reflejo de la sociedad en la que se está viviendo y ello conlleva el mostrar, a través de los personajes, aquellas circunstancias positivas y negativas que todo ser humano, aunque participe de una sociedad desarrollada y de aparente bienestar, tiene que superar día a día. Es cierto que la sociedad se halla saturada de tanto drama, que de forma tan usual forma parte de su vida, pero, como he dicho anteriormente, ese es el drama que mis obras pretenden reflejar si no para que sirvan de denuncia sí para que remuevan conciencias.

-L.R.: ¿En cuanto a su faceta de artista plástico nos podría informar sobre si está trabajando en alguna nueva exposición? -R.M.: Tengo varios deseos pululando por mi mente y, entre otros, está la posibilidad de poder efectuar una exposición “Antológica o Retrospectiva”, como lo quieras llamar, con el objetivo de que la “inmensa minoría” pueda acceder a todo el trabajo que he ido desarrollando desde el año mil novecientos sesenta y cuatro.

-L.R.: ¿Cómo puede conjugar ambas disciplinas: pintura y teatro? -R.M.: Ante todo con mucha ilusión y con mucha capacidad de esfuerzo para asumir que, el auténtico placer de la creación está en ella, precisamente, en la creación y dada la necesidad de alimentar mi espíritu, que no mi cuerpo, acudo a cualquiera de esas disciplinas en función de lo atractivo del proyecto que desee materializar.

-L.R.: El Municipio le ha honrado con una Sala de Exposiciones con su nombre, con la rotulación de una calle y con los aplausos en cada uno de los estrenos de sus obras teatrales. ¿Qué representa para usted esa muestra de cariño del público? -R.M.: Representa una parte muy fundamental e importante. Recibir a través de su apoyo el reconocimiento a mi labor es más que gratificante y no tanto por lo que representa tal honor, sino por lo que, a través de mi andadura artística, siempre he recibido del pueblo llano que para mí es muy entrañable. Y en cuanto a los honores que he recibido de este Municipio, mi mayor satisfacción es que la rotulación de una de las calles de esta Villa lo fue por iniciativa del Partido Socialista, frente al cual se hallaba mi entrañable amigo Edmundo Seva y la rotulación de la Sala de Exposiciones del Centro Cultural, lo fue a propuesta del Partido Popular, frente al que se hallaba mi también entrañable amigo Manuel Aracil, sin obviar el desinteresado y eficaz apoyo de los concejales de Cultura de sendos partidos, Jaime Albero y Javier Yebes, además de la del resto de la Corporación Municipal.

-L.R.: En dos mil quince manifestó su deseo de donar parte de su fondo pictórico a la Villa de Sant Joan. -R.M.: Es cierto que así lo manifesté, pero en aquellos instantes esta Villa gozaba de un maravilloso museo, el de Don Fernando Soria, que tanta repercusión ha tenido en toda la provincia, y era consciente de que las circunstancias no eran propicias para que mi deseo se tornara en realidad. Ahora, que todavía gozo de lucidez mental, no me gustaría tener que dilatar más el poder compensar la deuda contraída voluntariamente con esta Villa legándole parte de mi obra pictórica y escultórica. Posiblemente algún lector puede llegar a pensar que actúo de una forma oportunista dado que el museo de Don Fernando Soria, por circunstancias que no procede comentar, ha cerrado sus puertas; pero mi proyecto es el de “donar” a esta Villa dichas obras y no, evidentemente, dejarlas en “depósito”.

-L.R.: ¿Qué circunstancias tienen que darse para que esto suceda? -R.M.: Una vez que transcurra el tiempo necesario para que los partidos retomen la actividad política, y previa las consultas pertinentes, efectuaré las gestiones que sean necesarias para que se materialice la donación a este pueblo que desde mis comienzos artísticos, hace ahora cincuenta y cinco años, tanto me ha arropado y conseguido hacerse merecedor de mi legado.

-L.R.: Por último, ¿podría adelantarnos cuáles serán sus próximos proyectos? -R.M.: Pictóricamente lo más inmediato es materializar la exposición Antológica y la donación anteriormente comentada, y en cuanto a mis proyectos teatrales tengo la suerte de volver a representar, con ese encanto de persona, Alba Lledó, el drama que estrenamos hace ahora siete años “La verdad de la mentira” y, a continuación, acometeré los ensayos del próximo estreno en el mes de febrero del año dos mil veinte. Y como acaba de adelantarme que ésta ha sido la última pregunta de la entrevista, quiero aprovechar la oportunidad que me brinda “La Rambla” para manifestar públicamente mi condolencia por la pérdida de una persona tan entroncada con la cultura de esta Villa, como lo fue Don Isidro Buades. A pesar del vacío que ha provocado su partida, nos deja, afortunadamente, su encomiable obra literaria que prevalecerá con su recuerdo en las próximas generaciones que nos sucedan.

-L.R.: Ha sido un placer -R.M.: El placer ha sido mío.