Fabraquer ya está en Fiestas

La Comisión de Fiestas de Fabraquer presentó a sus Romeras 2019

En el mes de mayo la presidenta de la Comisión de Fiestas de Fabraquer María Luisa Santos anunciaba los nombres de las nuevas Romeras Infantiles y Adultas. Marina Ajenjo, Estefany Muñoz, María Coronado y Áfrika Gallardo ostentarán el cargo durante este año. El sábado 3 de agosto tuvo lugar en la parcela colindante a la Ermita de Fabraquer la presentación de Romeras Mayores e Infantiles amenizada por la actuación del grupo de baile "Jarana" de Sant Joan.

Marina Ajenjo Orts

Marina es Higienista Bucodental y en la actualidad trabaja como monitora en el colegio infantil l'Ordana. Además en sus ratos libres es youtuber y tiene su propio canal de gameplays del popular juego Fortnite, aunque también le apasiona la lectura, el senderismo, bucear y los animales…

-La Rambla: ¿Cuál fue tu primer contacto con las Fiestas? -Marina Ajenjo: Empecé en las Fiestas con tan solo 8 años participando en las hogueras. Desde allí conocía las Fiestas de Fabraquer. Fueron ellos, la comisión de Fiestas, los que me propusieron y no me costó mucho decirles que sí

-L.R.: ¿Cuales serían los actos en los que más te apetece participar? -M. A.: En todos en general, pero tal vez destacaría el concurso del Mochero el próximo 10 de agosto, en el que decoramos un mocho de fregona y hacemos un concurso y la Romería a la Virgen del Rosario que será el próximo 11 de agosto.

-L.R.: ¿Qué puedes decirnos de tus compañeras? -M. A.: Creo que con ellas, Estefany, Áfrika y María, vamos a vivir unas fiestas muy especial y compartir un año cargado que quedará en el recuerdo.

Estefany Muñoz Ramos

Estefany ha culminado el Grado en Podología en la Universidad Mugyel Hernández, tras la práctica desea pode trabajar en este sector. En el poco tiempo que le queda libre le gusta el baile Flamenco que aprendió en la escuela de baile "La Trena" en donde estuvo desde muy pequeña y que ahora le gustaría retomarlo.

-La Rambla: ¿Cuál ha sido tu relación con las fiestas? -Estefany Muñoz: Viene desde que era muy pequeña. Llevo mucho tiempo participan en las Fiestas del Cristo de la Paz como peñista y en el año 2016 tuve la oportunidad de ser Dama de Honor y en 2017 tuve la oportunidad de repetir como Corte de Honor. Después me quedé en la Comisión. Por eso conozco bien las Fiestas de Fabraquer y a su maravillosa comisión.

-L.R.: ¿Cómo surgió la posibilidad de ser Romera? -E. M.: Me lo propusieron hace unos meses la comisión de Fiestas y me pillo por sorpresa. No tenía pensado ostentar ningún cargo este año porque supone mucha responsabilidad, mucho tiempo, organización, trabajo… pero finalmente, tras pensarlo un poco, acepté.

-L.R.: ¿Cuáles son los actos que más te apetece participar? -E. M.: Las Fiestas de Fabraquer son unas fiestas muy familiare, muy bonitas y muy cercanas. Personalmente tengo muchas ganas de participar en la Ofrenda de Flores que tendrá lugar el próximo sábado 10 de agosto a las 19:30 a la Virgen del Rosario.

Áfrika Gallardo Sánchez

Áfrika Gallardo tiene 8 años y estudia en el colegio Nuestra señora del Carmen de Sant Joan. Además de las series de Disney Chanel, como "Campamento Kikiwaka" o "Vuelve Raven", también es una gran jugadora de ajedrez y le encanta tocar la guitarra. Este año tendrá el honor de ser una de las Romeras Infantiles 2019 de las Fiestas de Fabraquer.

-La Rambla: ¿Desde cuándo estás en contacto con las Fiestas? -Áfrika Gallardo: Soy festera prácticamente desde que nací ya que pertenezco a la peña de las Fiestas del Cristo "Ens Bevem fins el gel" a la que pertenecían mis padres y también mis abuelos.

Allí le encanta jugar al futbolín y en el patio jugar con las colchonetas de agua de espuma.

-L.R.: ¿Qué contacto has tenido con estas fiestas? -Á. G.: Conozco estas Fiestas porque el año pasado subí al escenario a darle la banda de Romera a mi prima Paola y me gustó mucho.

-L.R.: ¿Cómo surge la posibilidad de ser Romera de Fabraquer? -Á. G.: Me lo dijo Juan, y yo le dije que sí, que me hacía mucha ilusión

-L.R.: ¿En qué actos te apetece más participar? -Á. G.: En el concurso del Mochero y en los disfraces pero sobre todo tenía muchas ganas de ponerme el traje de Romera.

María Coronado Martínez

María Coronado tiene 8 años y estudia 2º de Primaria en el colegio Cristo de la Paz de Sant Joan d'Alacant en donde su asignatura favorita son las matemáticas. En sus ratos libres lo que más le gusta es cuidar de su bebe reborn, ver videos en la tablet y jugar con sus amigas.

-La Rambla: ¿Cual es tu relación con las Fiestas? -María Coronado: La fiesta es la que más me gusta es la de Halloween porque siempre gano el concurso. El año pasado gané con un disfraz con tres máscaras, una idea que se le ocurrió a la madre de mi mejor amiga.

Además desde pequeña he estado en las Fiestas del Cristo en la peña "Ens Bevem fins el gel" y este año me ha hecho mucha ilusión en poder ser Romera Infantil de las Fiestas de Fabraquer.

-L.R.: ¿Quien te lo propuso? -M. C.: Fue mi prima Afrika y le dije que sí

-L.R.: ¿En qué actos crees que te lo vas a pasar mejor? -M. C.: No conocía estas Fiestas, pero Juan me dijo que me lo iba a pasar muy bien en todos.

Programa fiestas del Fabraquer 2019

Sábado 3 de agosto

-20:45h. Presentación de Romeras Mayores e infantiles de 2019. Se celebra en la parcela colindante a la Ermita de Fabraquer. Disfrutaremos, durante esta, de la actuación del grupo de baile "Jarana" de Sant Joan. Se cerrará el acto de Presentación con una "Gran cena del sobaquillo".

"ANIMAOS" y venid a cenar con nosotros.

Habrá música y buen ambiente, lo que esperamos sea del agrado de todos.

Domingo, 4 de agosto

-11:00h. Campeonato de Futbito. Este año como es costumbre, tendrá lugar en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Sant Joan d'Alacant. Se entregarán los trofeos al finalizar el partido. OS ESPERAMOS.

-19:00h. Campeonato de juegos de mesa (dominó, chinchón, parchis). Se celebra en los terrenos de la Ermita. Habrá trofeos para los ganadores de cada campeonato por gentileza de la comisión de fiestas.

Miércoles, 7 de agosto

-21:00h. Concierto de verano. En nuestra Ermita del Rosario a cargo de la Colla de dolçaina i tabalet "Els Amuntegats" de Sant Joan.

Viernes, 9 de agosto

-19:00h. Disfraces para niños. Además disfrutaremos juegos, sorpresas la actuación estelar del payaso EDDY que nos hará pasar un buen rato a pequeños y mayores. Finalizado este acto se les obsequiará a todos los niños que participen en los disfraces con una merienda.

-22:00h. Alborada que se celebrará en la Ermita. A continuación Pregón de fiestas, a cargo de Remedios de los Ángeles Climent Cremades.

Amenizarán el acto el grupo de danza l'Espardenya i el Canteret" de Sant Joan d'Alacant. Al finalizar "Gran cena del Sobaquillo". Con disco móvil "música para todos".

Sábado, 10 de agosto

-19:30h. Ofrenda de flores. A nuestra Patrona la Virgen del Rosario, desde el parking de Carrefour de Sant Joan hasta la Ermita, amenizado por la banda "La Paz", colla dulzainas "Sargantana" y colla "Amuntegats" de Sant Joan d'Alacant.

-20:00h. Celebración de Santa Eucaristía. Misa de difuntos que se celebrará en nuestra ermita.

-22:00h. "Gran cena de sobaquillo".

-00:00h. Actuación de "Juan Carlos Bell", para hacernos reír y disfrutar es esta magnífica velada.

-01:00h. Concurso del Mochero. Decora un mocho de fregona, póntelo en la cabeza concursa con nosotros, se nombrará a la mejor mochera y al mejor mochero.

Domingo, 11 de agosto

-20:30h. Romería a la Virgen del Rosario. El inicio será desde la Urbanización La Font, carrer Pantà de Tibi, nº1, Sant Joan d'Alacant, hasta la ermita y será amenizada por la banda "La Paz" y colla dulzainas "Sargantana" de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant. Esperamos a todos los amigos que quieran participar de esta Romería a Nuestra Patrona.

-22:00h. Castillo de fuegos. Fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia La Alpujareña, en la ermita como colofón final a nuestra fiesta.