Urge la ampliación de la Plantilla de la Policía Local de Sant Joan

Dos meses y medio de gestión por parte del nuevo concejal de Policía Pablo Celdrán (PSOE) han puesto sobre la mesa los puntos calientes que este área arrastraba desde la pasada legislatura. La disposición de una partida de 35.000 para completar la compra de los chalecos demandados por la Policía, la licitación de la grúa municipal y la ampliación del rentig de dos coches patrullas son algunas de las acciones emprendidas por el edil con la que pretende dar soluciones a los problemas del colectivo. No obstante la ampliación de la plantilla, según afirmó está supeditada a la aprobación de un presupuesto que no llegará como mínimo hasta 2020.

× Ampliar Dos agentes de la Policía Local de Sant Joan en una imagen de archivo

"La realidad es que no se han podido aprobar ofertas públicas de empleo debido a que no se han aprobado los presupuestos desde el año 2016. Pero estamos trabajando desde el minuto cero tanto desde el área de Policía como desde el área de Personal para dar una solución que viene ligada, indiscutiblemente con la aprobación de un presupuesto ", explica Celdrán quien admite que la plantilla es insuficiente.

La plantilla de la Policía Local actualmente consta de 48 agentes de los cuales 31 están prestando servicio. Hay 10 vacantes sin proveer, 6 bajas por enfermedad de larga duración y una liquidación de días acumulados por próxima jubilación.

Hay 6 funcionarios interinos, uno en la categoría de agente y 5 de la categoría Oficial de los que 4 están interinos y 1 en provisión temporal por mejora de empleo.

"En el próximo presupuesto lo que haremos es sacar las 5 plazas de oficial que están interinos y está por determinar el número de plazas de agentes de Policía que vamos a sacar en oferta pública de empleo, para cubrir todas esas vacantes pero serán las máximas posibles para minimizar este problema que se ha ido acumulando durante los últimos años".

Este tema ya se expuso en un consejo de la Policía Local, celebrado el pasado mes de Julio, con la presencia de los Sindicatos. También, en ese mismo mes de Julio se trató en la Mesa de Negociación en donde participaron miembros de todo el ayuntamiento dado que el problema de la escasez de plantilla se extiende a otras áreas municipales. "Mi compromiso como Jefe de la Policía y de Personal es proveer el mayor número de plazas posible con el fin de minimizar esta situación de bajos efectivos", afirmó Celdrán.

Los sindicatos insisten en que la ampliación de la plantilla no está ligada a la aprobación del presupuesto

Desde el sindicato SPPLB de la Policía Local de Sant Joan d'Alacant señalan que para la aprobación de la plantilla no es necesaria la aprobación del presupuesto municipal sino la aprobación de la oferta de empleo público atendiendo a la tasa de reposición. "La tasa de reposición de efectivos no es más que el número de funcionarios que ingresan en la Administración dividido por el número de funcionarios que salen de ella por jubilación", señalan desde el sindicato. Por lo tanto, "es la ratio que determina el número de funcionarios de nuevo ingreso que se pueden incorporar en una administración pública en función de las bajas que se hayan producido en el año anterior". Es decir, el significado de esta última definición es que se tienen en cuenta bajas, defunciones, jubilaciones, excedencias sin reservas de puesto, pérdidas de la condición de funcionario, renuncias voluntarias, etc…En Sant Joan se han jubilado cuatro agentes y fallecieron 2 en los últimos 7 años"

Por otro lado desde el sindicato mostraron su decepción tras la pasada celebración de la Mesa General de Negociación ya que "la negociación estaba supeditada a que tenían muy claro que iba a haber presupuestos aprobados en septiembre de 2019, cosa que no va a suceder. Al igual que la famosa RPT-VPT, cuyo contrato vence el 19 de septiembre y aquí nadie ha hecho ni una sola reunión de trabajo", explican en un comunicado.

Además han pasado por registro una reunión con el alcalde al conocer que no se iba a aprobar presupuesto en 2019 para que iniciara las modificaciones de crédito pactadas en la Mesa General de Negociación. "Dos horas antes de recibirnos, anuló la reunión, aludiendo que quería que estuviera el concejal de Personal. Seguimos esperando que nos reciba, no entendemos que no ejerzar sus responsabilidades ante sus trabajadoras", denuncian en el escrito.

Chalecos

El concejal de Policía anunció que en la última modificación de crédito se ha creado una partida de 35.000 euros para completar la compra de los chalecos que había sido tan demandada por parte de los sindicatos y por la plantilla. También añadió que iban a solicitar un subvención de Conselleria destinada a este fin.

Grúa Municipal

También está próxima la licitación de la grúa que era otro de los problemas. A mediados del mes de octubre

Antes se contaba con una grúa municipal que estaba mancomunada con el municipio de Mutxamel, pero el servicio se dejó de Mancomunar, se sacó una licitación y quedó desierta. Por lo que se ha tenido que recurrir a realizar el servicio de forma externa. "No es el servicio idóneo".

"Además estamos próximos a poder solucionar el solar próximo al edificio de la Policía Local, que utilizaremos como depósito de vehículos municipal", añadió el concejal.

Junta Local de Seguridad

Uno de los compromisos adquiridos en esa reunión por parte de la concejalía fue la convocatoria de una Junta Local de Seguridad. "Una de las realidades que estamos teniendo por la necesidad de tener más efectivos es requerir la colaboración con la Guardia Civil. Por ejemplo, durante estas Fiestas contaremos con un refuerzo para garantizar la seguridad ciudadana y de tráfico en el municipio", explica el concejal.

Por ello, era necesaria la celebración de una Junta Local de Seguridad para poner en común los diferentes problemas que detectan, tanto Policía Local como Guardia Civil, en ese trabajo de colaboración. Este organismo debe reunirse cada seis meses o al menos una vez al año. Estamos hablando de aumentar dispositivo, efectivos, tener más presencia contar con más dotaciones