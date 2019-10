Tumban la moción de Vox para excluir la cuestión de género en los minutos de silencio por violencia machista

× Ampliar La concejala de Vox, Gema Aleman, se mantiene al margen de la pancarta institucional durante uno de los minutos de silencio

La concejala de Vox, Gema Aleman en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant presentó en el pasado pleno ordinario, celebrado el viernes 25 de octubre una moción para que los minutos de silencio por las víctimas de violencia machista se conviertan en una acto de repulsa a la violencia "en sí misma ya que la violencia como tal no tiene sexo", según argumentó.

Dicha moción encontró la oposición de todos los grupos del pleno (PSOE, Ciudadanos, Compromís y Podemos) y la abstención del Partido Popular. La concejala de Igualdad Julia Parra explicó que en esta cuestión no debería haber colores políticos y que desde su área se esta trabajando de igual forma que lo hico el Partido Popular y el Partido Socialista en legislaturas anteriores. "Estamos trabajando en un protocolo de actuación contra la violencia machista en el que se están sumando todos los partidos del Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad del estado y agentes sociales, me gustaría que Vox también se sumara", afirmó la edil de Igualdad.

Por su parte, la portavoz del grupo político Vox, explicó que "la Ley de violencia de género no sirve para acabar con esta lacra sino para establecer una guerra de sexos en donde el hombre es estigmatizado solo por tener condición de varón…La negación por sistema de que existen denuncias falsas hace que no se proteja a quien la padece de verdad". Para Aleman y su partido la solución al problema pasaría por el endurecimiento del código penal y no por estos actos institucionales que aunque en su opinión son un gesto honorable deberían aplicarse de forma distinta. " Si el agredido es una mujer, un hombre, un niño o un anciano, porque no debería primar la cuestión estadística sino el hecho en sí mismo, la familia del que ya no está sufre de la misma forma indistintamente del sexo que tuviera. a su vez las pancartas con contenido sexista que implícitamente sentencia al hombre por considerar la violencia exclusivamente machista es un ataque directo a la presunción de inocencia vulnerando así los derechos fundamentales que a todos nos amparan. Por ello considero que se deben mantener minutos de silencio de forma indistinta atendiendo a lo que expresa la constitución en su artículo 14 y eliminar cualquier pancarta con contenido sexista que criminalice al hombre por el mero hecho de serlo. Y si se usan que sirvan para repudiar la violencia en sí misma ya que la violencia como tal no tiene sexos"

× Ampliar Imagen del último minuto de silencio guardado en el Ayuntamiento de Sant Joan en homenaje a un víctima de violencia machista

El pleno tumba la moción

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Sant Joan, Julia Parra (Ciudadanos) contestó a la edil de Vox recordándole que lo que ellos llaman "violencia intrafamiliar" está contemplada desde 1995 en el Código Penal en su artículo 173.2, en el cual se estipulan penas de prisión de seis meses a dos años para "todo aquel que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una relación de afectividad aun sin convivencia. "Es decir que la ley también recoge la violencia que ejercen mujeres contra sus parejas o exparejas hombres, las agresiones que sufren parejas del mismo sexo y el maltrato ejercido contra abuelos, nietos e hijos, entre otros sujetos del entorno familiar", aclaró Parra.

En la misma línea argumentó su voto en contra el concejal de Compromís Sergio Agueitos quien afirmó que "esta moción se basa en dos falsedades una de ellas es que la Ley Integral de Violencia de Género va contra los hombres y no es así, la ley también se aplica a mujeres, por ejemplo entre parejas homosexuales. No es una guerra entre géneros, en todo caso es una guerra contra el machismo y contra la violencia machista. La segunda de las falacias, es cuando afirman que las violencias no son machistas ni feministas y que todas las violencias son iguales. Entenderá usted que no todas las violencias son iguales por ejemplo un asesinato por ajuste de cuentas no es equiparable al terrorismo islamista que tienen causas concretas y por eso hay un pacto de estado para adoptar medidas contra esa violencia lo mismo ocurre contra la violencia machista".

El concejal de Podemos Juan Ignacio Ferreiro "Siempre he entendido el minuto de silencio para hacer visible la violencia hacia las mujeres no para poner de manifiesto, las guerras ni otro tipo de violencia. Es decir, hacer visible que las mujeres son mayoritariamente víctimas de la violencia machista y que la mujer continúa discriminada en muchos campos como la desigualdad salarial que luego se traduce en esa violencia sobre ellas".

El portavoz del Partido Popular, Manuel Aracil explicó que "desgraciadamente hay una realidad social que es la que todos tenemos que combatir y no debemos entrar en discusiones sobre esto es una perdida de tiempo porque hay una evidencia que es que en este 2019 han fallecido 49 mujeres, 6 mujeres más que en 2018 en estas fechas. Por eso, lo que hay que hacer es entrar en mejores y mayores acuerdos para que mejoren las condiciones de vida de todos".

Esther Donate, concejal del PSOE lamentó que "un partido político esté dispuesto a laminar el derecho a sentirse libre y pasar por alto a las 1024 mujeres asesinadas desde el 2003 (fecha en la que se comenzó a contabilizar a las víctimas por violencia machista)".