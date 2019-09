Tras culminar el Camino de Santiago desde Sant Joan, Daniel Simón finaliza la Ruta de El Salvador

"Quien va a Santiago y no visita al Salvador honra al criado y se olvida del Señor". Esta lapidaria frase hace que muchos peregrinos que recorren el Camino de Peregrinación Francés cuando llegaban a León, daban un giro de 90 grados y se dirigían a Oviedo para abrazar al Salvador, un rodeo que para reemprender la ruta hacia Santiago por el Camino Primitivo, el peregrino encontraba más dificultades y carencias pero sin duda merece la pena por la riqueza del paisaje y la profundidad histórica.

Daniel Simón Martínez, es un vecino de Sant Joan d'Alacant que cumple sus promesas.

Cuando finalizó su camino de Santiago de 1600 kilómetros desde Sant Joan d'Alacant se le quedó una espina clavada, visitar la catedral de San Salvador de Oviedo. Pues bien, el pasado mes de julio culminó esta hazaña que le llevó a recorrer a pie más de 700 kilómetros desde León hasta Oviedo por el camino primitivo terminando en Finisterre donde, para festejar su proeza se bañó en aguas del Atlántico portando como única prenda su gorro de peregrino.

Aunque la distancia recorrida en esta ocasión fue menor Daniel nos asegura que esta parte del Camino ha sido mucho más dura por los desniveles en las etapas que normalmente eran de 25 km. al día.

Trato de llevar lo imprescindible, una muda, importante calcetines gordos y buenas zapatillas. Yo uso unas de treking. Saco de dormir pero no esterilla, ya que en la mayoría de albergues duermes sobre blando.

No obstante siempre cometo el error de llevar demasiadas cosas en una mochila demasiado grande, tampoco falta el taco de jamón y algo de fruta para aguantar el día..

Pero lo que no puede faltar, según relata Dani es la música "le pongo mi propia banda sonora al paseo, voy escuchando Vetusta Morla y otros grupos de música Indie que me gustan" ni tampoco una camiseta dedicada a su primo Adrián Riera Martínez que falleció en 2015, "desde entonces todos los retos que hago se los dedico a él".

Imagen de Daniel tras la caída

Este camino no ha estado exento de incidencias. Saliendo de Herias, en una bajada muy pronunciada resbaló con la mala fortuna que dio con su cabeza en una roca. "Estaba solo y me pare un rato, le mandé una foto por whatsapp a una amiga yme fu al Centro de Saludo del pueblo más cercano, allí me trasladaron en una UBI a Mieres donde me hicieron un escáner en el que vieron que todo estaba bien. Aunque me aconsejaron que abandonara continue el camino, eso sí siguiendo su recomendación de bajar un poco el ritmo de las etapas", relata Daniel.

Las personas que encontró en el camino, según nos explicó fueron excepcionales, "hicimos un grupo excelente con gente muy sana". Pero como en todo grupo también encontró a gente no tan agradable, "en concreto, un individuo que, tal vez por los efectos del alcohol, la tomó conmigo y tras un encontronazo quiso incluso denunciarme". Nos explica Daniel.

Una vez culminada la gesta, la vuelta al hogar es dolorosa por rememorar y añorar lo vivido pero también físicamente ya que el gran esfuerzo realizado deja su huella por lo que Daniel ha tenido que visitar en varias ocasiones su fisioterapeuta de cabecera.

Ya recuperado en la cabeza de Daniel hay un nuevo reto, partir desde Algeciras, continuar por Jerez de la Frontera, Sevilla y recorriendo la Vía de la Plata llegar hasta Santiago de Compostela. Puedes seguir las historias de este peregrino sanjuanero en sus redes sociales (facebook e Instagram) bajo el nombre @caminoperegrinopepino