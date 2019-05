Sergio Agueitos: “Creo que tenemos que trabajar para que el próximo gobierno se centre en mejorar la vida de la gente y no tanto de subirse el sueldo”

Sergio Agueitos es, como se decía en los cada vez más lejanos años 90, joven aunque sobradamente preparado que se presenta como candidato a la alcaldía por Compromís.

Estudió en el colegio Nuestra Señora del Carmen de Sant Joan e hizo el bachillerato en Jesuitas tras el cual estudió Derecho en la Universidad de Alicante. Es de profesión abogado especializado en Derecho Administrativo y ha ejercido en un par de despachos aunque ahora compagina su trabajo con la vida política municipal donde ha ejercido de concejal primero en el equipo de gobierno ostentando la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente y luego Compromís. Su tiempo libre lo dedica a cuidar de sus huertos (urbanos) ya que tiene uno en el jardín de su casa y en un balcón en los que cultiva hortalizas, lechugas, cebollas, ajos que luego consume y comparte con amigos.

L.R.: ¿Por qué decidiste entrar en política?

Sergio Agueitos: En un principio quería estudiar oposiciones a adjudicatura pero a causa de la crisis económica tuve que ponerme a trabajar en un despacho de abogados. También había tenido perspectivas de irme fuera, pero al comenzar a trabajar y ver como otros tenían que marchar por obligación y yo, aunque con un sueldo precario era de los pocos que tenía un trabajo aquí y ver que al final ese iba ser mi futuro teniendo en cuenta la situación tan penosa que había en ese momento, los recortes que se estaban haciendo y que mucha gente de mi generación sí que estaba saliendo pero de forma obligada mientras que yo tenía un sueldo, aunque precario, era de los pocos que había tenido la suerte de tener un trabajo.

Entonces pensé en colaborar para mejorar esa situación por eso mi contacto con la política fue accidental ya que durante mis estudios intente desvincularme de cualquier partido por preservar ese halo de independencia.

L.R.: ¿Por qué elegiste Compromís?

S.A.: Porque sinceramente no creo que haya ningún otro partido como este, es un partido que trabaja de manera horizontal, hablan de ecologismo, no tiene un superliderazgo masculino sino que hay varios portavoces y cada uno de ellos juegan un papel.

Básicamente por la lucha activa en ese momento que realizamos contra la corrupción del Partido Popular desde la oposición ya que el PSOE asumió un papel pasivo de dejar que se desgastara el adversario para que llegara su turno para gobernar.

L.R.: ¿Por qué decides que este es el momento para presentarse?

S.A.:Creo que había que hacer una apuesta valiente en este 2019 y plantear un modelo para Sant Joan que ha día de hoy no ha trabajado el Partido Popular, que carece de modelo de ciudad y urbanístico. Y el Partido Socialista que hace al principio del siglo XXI tenía un modelo, ya se ha desarrollado y hoy en día está caduco.

Los retos de hoy en día no tienen nada que ver con los retos del 2000. Tenemos que plantear una nueva manera de convivencia un modelo de ciudad más cohesionado y una forma de movernos más sostenible. Eso supone no solo replantear el PGOU sino los espacios públicos que tenemos actualmente. Es verdad que no se ha hecho un trabajo intenso en cuestión de patrimonio el cual se ha ido degradando. Solo cuando entramos nosotros a gobernar hicimos un marcaje a ese patrimonio en peligro.

Todo esto se tenía que visibilizar en una nueva candidatura con un nuevo planteamiento, una nueva imagen y una nueva manera de ver el pueblo. Creo que yo lo tengo más claro que otros y pensé que por eso tenía que dar el paso, a parte de que además internamente me lo pidió gran parte de la militancia.

Sobre ese nuevo modelo de Ciudad tenemos que replantear los sectores que a día de hoy son urbanizables y están sin urbanizar para asegurar la protección de los caminos históricos como espacios de comunicación de la comarca y como zonas de recreo de espacio para hacer ejercicio y la implementación de un corredor verde.

L.R.: ¿Qué ocurrió tras el proceso de primarias?

S.A.: Después del proceso de primarias supimos gestionar el tema y salimos todos reforzados. Yo personalmente me sentí muy respaldado tanto por Llorenç como por el resto de la militancia. Seguimos trabajando como hasta ahora Llorenç continua siendo el portavoz y seguiremos trabajando así incluso después de las elecciones.

L.R.: ¿Cómo ha sido el proceso de confección de la lista?

S.A.: Es una lista que tiene coherencia con listas anteriores y combina tanto la experiencia como con gente nueva. Hemos apostado por la integración pero no en el sentido partidista sino, integración del pueblo. Es importante tener una lista equilibrada, generar ilusión poner gente con ganas de trabajar y con fuerza que de visibilice que tenemos futuro pero para cambiar el presente también es importante que los más veteranos también se impliquen y por eso también hemos querido apelar a ellos.

L.R.: ¿Cuáles son las principales propuestas?

S.A.: Hay que hacer una apuesta importante por Sant Joan. Profundizar en las medidas de dignificación de la educación, de los Servicios Sociales, reivindicar una guardería pública que este pueblo no tiene y mientras se construya que existan unos bonos que cubran al menos un 70% de la matrícula para que la gente pueda llevar a sus hijos a las guarderías. Esos bonos municipales ya podrían estar aplicándose ya que en Servicios Sociales en 2018 hubo remanentes, dinero que no se llegó a gastar de las PEIS.

Por otro lado, otra cosa que el PSOE ha renunciado desde el minuto cero, es un nuevo centro de salud. Tenemos población suficiente para ello y el existente podríamos dedicarlo a un centro de especialidades que podría ser complementario al servicio que se está dando.

También creo que es importante replantear el modelo que tenemos actualmente de limpieza y de tratamiento de residuos que no ha habido una apuesta realmente clara ni trabajada en profundidad que vaya a la raíz de los problemas. No se ha tratado un tratamiento en origen como realmente debería haberse hecho. No solo hay que pensar en el modelo organizativo sino en el modelo de gestión de residuos. Parece que este gobierno tiene claro el modelo organizativo pero no la gestión de los residuos que para nosotros es más importante.

Creo que hay que modernizar la Policía y tener un proyecto claro dirigido más a la prevención, que trabaje conjuntamente con el movimiento vecinal para adelantarse a los problemas tales como ocupación de viviendas ilegales, drogodependencia etc… En cuatro años no se ha convocado ni una sola vez la agenda local de seguridad que es el órgano desde donde se tiene que coordinar la seguridad del municipio.

También abogamos por apostar realmente por una movilidad sostenible, implantación de carriles bici, recuperar el casco histórico como una vía de conexión segura del centro con edificios como pueden ser el Polideportivo los institutos Lloixa y Berlanga. Nosotros hemos trabajado en esto en esta legislatura pero como no se ha presentado ningún presupuesto para implementar esto y aprovechar las subvenciones de Conselleria, no se ha podido actuar.

Alguno de esos proyectos son la remodelación de la calle San Antonio, para darle un aspecto de casco histórico, la recuperación del gimnasio del polideportivo, asfaltado de calles… todo esto estaba preparado desde 2016 y no se ha podido ejecutar porque este gobierno no ha presentado ningún presupuesto.

L.R.: ¿Qué balance realizarías de vuestra gestión en esta legislatura?

S.A.: Nuestra gestión ha sido muy positiva porque a nivel económico se hizo una apuesta por el control de las finanzas públicas, se consiguió reducir la deuda de 14 millones a 7 millones cuando nosotros salimos (cosa que nos criticaron y ahora sacan pecho), también conseguimos que el ayuntamiento pagara a proveedores a 15 días en lugar de a 60. También ordenamos y priorizamos el desarrollo urbanístico del municipio, que era actuar sobre lo que ya existe, recuperar el centro histórico y trabajar en el mantenimiento de todo el pueblo en general. Ya que el PSOE tiene un planteameinto de crecimiento pero no está gestionando el espacio público que ya tenemos. Por ejemplo, a día de hoy no nos han sabido decir ni una sola empresa que esté interesada en el Parque Empresarial, y lo mismo en otros sectores donde se dedican a lanza el titular sin que haya una necesidad real de desarrollarlo.

L.R.: ¿Cómo valoras al actual equipo de gobierno?

S.A.: Veo limitaciones a nivel político, no hay un equipo de trabajo entre todos los grupos que lo forman ni un alcalde que cohesione a ese equipo y de coherencia a todas las polítcas que realizan para el municipio. Aquí vemos tres partidos aislados que cuando quieren se chafan

L.R.: ¿Crees que podría repetirse los pactos que dieron el gobierno actual?

S.A.: Creo que tenemos que trabajar que el próximo gobierno sea un gobierno que se centre en mejorar la vida de la gente y no de que si me subes o no el sueldo que es lo que le ha preocupado en gran medida al PSOE, EU y DECIDO. El nuevo gobierno tiene que garantizar que los pactos municipales se cumplan y después que trabaje por generar una armonía de trabajo generalizado tanto dentro del gobierno como fuera, es decir con la sociedad y con la oposición ya que en la medida que consigamos más consenso conseguiremos que esos cambios sean sostenidos en el tiempo.