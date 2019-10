Se abre el plazo para solicitar las Becas de Comedor del Ayuntamiento de Sant Joan

Se abre el plazo de solicitud para las becas de comedor para el curso 2019/2020 de los centros públicos del municipio: CEIP Rajoletes, CEIP Lo Romero y CEIP Cristo de la Paz dirigidas al alumnado matriculado en Educación Infantil (Segundo Ciclo) y en Educación Primaria.

El requisito imprescindible para optar a estas ayudas es haber solicitado la beca de comedor de la Conselleria de Educación y que ésta le haya sido denegada, salvo si por causa justificada no le haya sido posible solicitarla en el plazo establecido. Así, se deberá estar matriculado en los centros públicos del municipio citados para el curso 2019/2020; estar empadronado y ser residente en Sant Joan d'Alacant con una antelación mínima de 6 meses; no contar con recursos económicos suficientes y no percibir una ayuda por el mismo concepto por parte de otro organismo público o privado.

Las fechas para la solicitud son las siguientes: del 7 al 21 de octubre ambos inclusive

Las fechas para la solicitud son las siguientes: del 7 al 21 de octubre ambos inclusive

La solicitudes se formalizarán según modelo de impreso normalizado y serán presentadas en el Registro Electrónico de la Administración, en el Registro General Municipal o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes están disponibles en la concejalía de educación y en la web del Ayuntamiento: www.santjoandalacant.es (Educación)