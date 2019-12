Sant Joan acepta sumarse al Bono 4/30 propuesto por Compromís

La corporación municipal del Ayuntamiento de Sant Joan aprobó en el pleno de diciembre la moción presentada por Compromís para crear una tarifa plana para la población más joven y así sumarse al Bono 4/30 que Alicante ya aplica.

En el texto presentado por la formación valencianista se reclama instar a la Generalitat a dotar presupuestariamente, e incluir en la red TAM, el transporte urbano e interurbano de las localidades del área metropolitana que actualmente quedan fuera de esta red de transporte con el fin de fortalecerla y hacerla completamente permeable para el conjunto de la población de la comarca.

El Gobierno santjoaner aceptó, además, la propuesta de inclusión de una partida en el presupuesto para 2020 e inició así las negociaciones pertinentes encaminadas a adoptar los acuerdos para el abono, con las mismas condiciones del acuerdo Ruta 4/30 de la ciudad de Alicante, para el uso de transporte público por parte de los jóvenes.

Desde Compromís consideran que "l'impuls de la mobilitat a la comarca precisa eines que fomenten l'accessibilitat a tota la població, però especialment als sectors més vulnerables i que no disposen d'alternatives per a desplaçar-se, com és el jovent"

Sergio Agueitos, portavoz municipal defendió que "es tracta d'una mesura dirigida a erradicar una discriminació dins de la comarca, ja que els joves que viuen a la ciutat d'Alacant gaudeixen d'aquest bo, creant una diferenciació entre els usuaris de les poblacions de l'Alacantí".

Sant Joan accepta sumar-se al Bo 4/30 proposat per Compromís

La corporació municipal de l'Ajuntament de Sant Joan va aprovar en el ple de desembre la moció presentada pel Grup Municipal Compromís per a crear una tarifa plana per a la població més jove i així sumar-se al Bo 4/30 que Alacant ja aplica.

En el text presentat per la formació valencianista es reclama instar a la Generalitat a dotar pressupostàriament, i incloure en la xarxa TAM, el transport urbà i interurbà de les localitats de l'àrea metropolitana que actualment queden fora d'aquesta xarxa de transport, a fi d'enfortir-la i fer-la completament permeable per al conjunt de la població de la comarca.

El Govern santjoaner va acceptar, a més, la proposta d'inclusió d'una partida en el pressupost per a 2020 i iniciar així les negociacions pertinents encaminades a adoptar els acords per a l'abonament, amb les mateixes condicions de l'acord Ruta 4/30 de la ciutat d'Alacant, per a l'ús del transport públic per part del jovent.

Compromís considera que «l'impuls de la mobilitat a la comarca precisa eines que fomenten l'accessibilitat a tota la població, però especialment als sectors més vulnerables i que no disposen d'alternatives per a desplaçar-se, com és el jovent».

Sergio Agueitos, portaveu municipal, va defensar que «es tracta d'una mesura dirigida a erradicar una discriminació dins de la comarca, ja que els joves que viuen a la ciutat d'Alacant gaudeixen d'aquest bo, creant una diferenciació entre els usuaris de les poblacions de l'Alacantí».