Rubén Jordán estrena su sinfonía nº2 "Vida" con la Orquesta Joven de Córdoba

En su cuarto encuentro de este año 2019, la Orquesta Joven de Córdoba interpretará la obertura-fantasía Romeo y Julieta, del compositor ruso Pyotr Ilyich Tchaikovsky, una de las obras más representativas del sinfonismo de finales del siglo XIX, además del estreno absoluto de la segunda sinfonía del compositor valenciano Rubén Jordán, titulada “Vida”.

La OJC estará dirigida en esta ocasión por uno de los directores de orquesta más solicitados en la actualidad, el maestro Borja Quintas, graduado en Dirección de Orquesta y Ópera por el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú.

El encuentro, en el que habrán participado más de 50 jóvenes músicos, culmina con una gira de conciertos los días 8, 9 y 10 de noviembre en Bujalance, Alcalá la Real y Córdoba, respectivamente.

La Sinfonía N°2 «Vida», de alrededor de cuarenta minutos de duración, se desarrolla a lo largo de cinco movimientos, a saber, Agua, Tierra, Fuego, Aire y Espíritu. En palabras de Rubén Jordán, compositor, «esta sinfonía es una invitación a la vida desde lo más profundo, de una forma puramente introspectiva»

Rubén Jordán( Alicante, 1987) Realiza estudios de saxofón y composición. Licenciado en Composición por el Conservatorio Superior de Música «Óscar Esplá» de Alicante y Máster en Cinematografía por la Universidad de Córdoba. Amplía estudios de composición y orquestación con Ricardo Llorca (profesor en The Juilliard School of Music de Nueva York, director adjunto y compositor en residencia de la The New York Opera Society y miembro del Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York).

Durante el curso 2013/2014 participa como Compositor Residente y Organizador de Eventos Culturales en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores de Córdoba. Su vínculo con la institución lo ha llevado a desempeñar la labor de Tutor de la Especialidad de Composición Musical desde el curso 2016/2017.

En el ámbito de la docencia destaca asimismo su papel como profesor en el Centro Profesional de Música “Vila de Sant Joan” (Alicante, España) donde realiza su labor pedagógica como profesor de análisis, armonía y estética de la música. Dentro del Centro Profesional de Música “Vila de Sant Joan” ostenta el cargo de director y Gerente del Proyecto Educativo.

Ha participado como conferenciante en el II Congreso Antonio Gala organizado por la Universidad de Córdoba y realizado labores de profesor asistente de composición musical en los Cursos Internacionales de Música «Ciudad de Benidorm».

Como compositor, reúne en su catálogo un amplio número de obras que abarcan todo tipo de formaciones. Ha recibido encargos de grupos y formaciones destacadas en el panorama nacional e internacional como Ensemble SonsXXI, Proyecto Helade, Trío Mayrit, Orquesta Sinfónica S. Richter de Moscú, Umbra Musicae Quartet, o la Camerata Capricho Español—Fundación Antonio Gala, entre otras.

Su campo principal de estudio y trabajo es el orquestal, destacando su producción para orquesta de cuerdas. Dentro de esta formación resalta el trabajo realizado junto al escritor Antonio Gala y la Camerata Capricho Español—Fundación Antonio Gala Miró a mi corazón...; perfecta simbiosis entre los poemas, recitados por el propio Antonio Gala, y la música de Rubén Jordán. Miró a mi corazón… está compuesto por las piezas Miró a mi corazón…, No por amor, Nadie mojaba el aire y Sinfonía de los Jazmines. La totalidad de este trabajo está recogida en el proyecto Miró a mi corazón..., propuesto y realizado durante su estancia como becario en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Su grabación vio la luz en diciembre de 2014 y supuso su primer disco monográfico.

En el ámbito de orquesta de cuerdas y como parte de su trabajo como Principal Compositor Colaborador de la Camerata Capricho Español—Fundación Antonio Gala, ha compuesto EVOCATIO, Las cuatro estaciones y, la más reciente, Alzheimer.

Las cuatro estaciones, para orquesta de cuerdas y cuarteto solista, supuso el segundo trabajo discográfico del autor, pues de manera bastante reciente se ha lanzado dentro del disco 8 Estaciones. Del mismo modo, Alzheimer supondrá el tercero en el futuro, pues la composición, para orquesta de cuerdas y soprano solista sobre texto del poeta Manuel García, es un encargo expreso de la Camerata Capricho Español—Fundación Antonio Gala para su próximo proyecto discográfico realizado por IBS Classical.

Destaca también su último estreno, para orquesta de cuerdas y coro mixto Lux Aeterna compuesta por encargo del Coro Ziryab de Córdoba y la Camerata Capricho Español— Fundación Antonio Gala, que se interpretó junto al Réquiem de Mozart en la capital cordobesa.

Su producción musical en cuanto a la música de cámara se refiere es realmente variada, destacando notablemente sus tres cuartetos de cuerda Libertad, Génesis y Sonata Da Chiesa respectivamente.

En el campo de la música sinfónica cabe destacar El león jardinero, sobre el cuento de Elsa Punset, para narrador y orquesta sinfónica. También Missa Refugium Peccatorum para coro y orquesta, encargo de la Iglesia de Santa María Magdalena de Sevilla y el estreno, el próximo mes de noviembre en una gira de conciertos, de su Sinfonía Nº2 Vida, encargo de la Orquesta Joven de Córdoba, bajo la dirección de Borja Quintas.

Su constante búsqueda de conexiones entre nuevas y antiguas formas de expresión musical, y su pasión por la teatralidad y el folklore lo han llevado a indagar en la música sacra y la marcha procesional, componiendo obras de gran impacto popular como Bajo tu Amparo, dedicada a Nuestra Señora del Amparo de Sevilla; Esperanza del amor, dedicada a la Hermandad del Cristo y Esperanza de Monóvar (Alicante); Bajo tu Rosario, Benacazón dedicada a la Virgen del Rosario de Benacazón; Sé siempre nuestra esperanza, dedicada a la Esperanza Macarena de Sevilla; o la más reciente Crux Victrix, marcha conmemorativa de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla.

En relación con los temas espirituales ha compuesto la plegaria Sub tuum preaesidium, dedicada a la Hermandad de Nuestra Señora del Amparo, Bajo tu Amparo: Oración, así como dos motetes, Sagrado Corazón y Huésped de la luz. Cabe destacar su música de capilla: En mi tu luz, Siempre dolorosa, Cruz de guía, Reina y Abadesa de Granada o Señor de Constantina.

Otro de sus campos de interés es el de la música para medios audiovisuales, destacando así sus trabajos para el director Víctor Verso y los Estudios Ciudad de la Luz de Alicante, los spots realizados y exhibidos en FITUR para la productora alicantina GDP Producciones, o los spots publicitarios para los artistas plásticos Rafael Laureano y Daniel Franca, entre otros. Entre 2017 y 2019 se ocupó de la composición de la totalidad de la música de El Programa, emitido en OndaLuz Sevilla.

Entre sus últimos trabajos dentro del ámbito de los medio audiovisuales, destaca la banda sonora para Las aventuras del Príncipe Achmed, clásico de Lotte Reiniger de 1926 y considerada la primera película de animación. El encargo fue realizado por el Festival de Arte Contemporáneo SCARPIA en su XV edición. El estreno corrió a cargo del Cuarteto Jordán y fue dirigido por el propio compositor en directo durante la proyección de la película.

Es a raíz de la profunda experiencia en la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores que siente nuevas inquietudes relacionadas con el mundo del arte que lo llevan a implicarse en diversas exposiciones y proyectos multidisciplinares. Entre ellas, cabe resaltar la participación en Bufandas de autor de la artista María Morilla, en la que colabora mediante el diseño de una bufanda y la composición de una pieza para piano. También es reseñable la exposición comisariada por Álvaro Moreno: Artes y Oficios de la Semana Santa. La más reciente ha sido ACORDES II, comisariada por José Vallejo, en la que realiza dos obras conjuntas con el artista plástico Joaquín Peña-Toro: Acúfeno I y Acúfeno II.

Cabe destacar su partición en las Jornadas de Arte Z de Montalbán con su instalación sonora Tabiaa y su colaboración con el CSMA (Conservatorio Superior de Música de Alicante) y el director de escena Rafael Ricart en el espectáculo multidisciplinar Las aventuras de la Mirada, estrenado durante el año 2012 en Las Cigarreras Cultura Contemporánea de Alicante.

Actualmente se encuentra inmerso en diversos proyectos de investigación, composición y docencia; así como en el lanzamiento de un nuevo proyecto discográfico.