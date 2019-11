Posturas enfrentadas en el Día Contra la Violencia Machista

× Ampliar Gema Alemana (Vox) y Julia Parra (Ciudadanos)

Vox San Juan no participó en los actos organizados por el Ayuntamiento de Sant Joan con motivo de la conmemoración de la violencia contra la Mujer y que fueron secundados por el resto de grupos municipales (PSOE, Ciudadanos, Compromís, Partido Popular, Podemos). La portavoz de Vox en Sant Joan Gema Aleman ha explicado a través de un comunicado su repulsa ante la violencia pero su posición en contra a la actual Ley de Violencia de Género:

“Dede Vox manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la violencia independientemente de la nacionalidad, sexo, raza u otra condición social o cultural de la víctima. Estamos en contra de la actual Ley de Violencia de Género, que criminaliza al hombre por el mero hecho de serlo, vulnerando la presunción de inocencia y creando una lucha de sexos. Es evidente que esta ley, no ha servido para eliminar esta lacra, ya que los asesinatos no han bajado, pero sí ha servido ser una herramienta ideológica que enfrenta a hombres y mujeres, regando con dinero público a asociaciones privadas de contenido ideológico y estructuras políticas, cuando lo que debería primar, es la educación por parte de la familia y escuela hacia el respeto por el ser humano y a su intrínseca dignidad. Rechazamos enérgicamente el trato vejatorio que reciben las mujeres de otros países, principalmente los que no son occidentales, donde la ablación o el matrimonio forzoso, son prácticas habituales que forman parte de su cultura. Consideramos que la Cadena perpetua, es la única vía preventiva que garantiza que NO haya criminales sexuales reincidentes y abogamos por endurecer las penas contra los maltratadores hacia cualquier miembro de la sociedad. Apostamos por establecer las medidas necesarias para combatir la inmigración ilegal, proveniente principalmente, de países cuyos gobiernos permiten que imperen los abusos y la desigualdad hacia la mujer, y fomentando a su vez, la trata de personas, la explotación sexual, generando, en definitiva, inseguridad en las mujeres".

Ciudadanos defiende la Ley de Violencia de Género

Desde Ciudadanos ante el posicionamiento de esta formación política defendieron la Ley de Violencia de Género, su portavoz y concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Sant Joan lo expresa así en el siguiente comunicado:

"Desde Ciudadanos somos firmes defensores de la igualdad de las personas y, dentro de este contexto, creemos que la Ley de Violencia de Género es más que necesaria en un país en el que en lo que llevamos de año han muerto 52 mujeres asesinadas por sus parejas. Los datos son contundentes y no dejan lugar a dudas. Según las estadísticas, en 5 años ha habido 260 sentencias que confirman el fallecimiento violento de mujeres a manos de sus parejas, frente a 47 hombres en las mismas circunstancias. ¿Todavía quedan dudas sobre la necesidad de plantear mecanismos especiales para mujeres por las circunstancias de especial vulnerabilidad?

Por otro lago, me gustaría decir que no se asesina a las mujeres por razones culturales. En esto tampoco estamos de acuerdo con los que culpan de todo a la población inmigrante. También ahí hay datos reveladores. En el 62% de los asesinatos por violencia de género cometidos en 2018 los autores fueron españoles.

En cuanto a la prisión permanente, desde Ciudadanos hemos sido pioneros presentando la primera enmienda a la totalidad contra la prisión permanente revisable en la que se planteaba ya en 2018 limitar el acceso al tercer grado y los permisos de salidas. No nos pueden dar lecciones sobre eso porque ha sido y es una de nuestras banderas.

Para mi lo verdaderamente importante, y me quedo con eso, es el apoyo dado por el pueblo de Sant Joan a las mujeres víctimas de violencia de género con su asistencia masiva a los actos organizados desde el Ayuntamiento para darles voz y apoyo. No voy a permitir que nadie venga a emborronar esta respuesta de apoyo y solidaridad de los vecinos de Sant Joan.

Me entristece que, en lugar de ir todos a una, aún en estos tiempos haya versos sueltos, como Vox, que siguen sin querer sumarse a lo que es un clamor popular: hace falta luchar desde todas las instituciones para reducir las cifras de mujeres víctimas de violencia de género. Para lograrlo, no hay otro camino, todos debemos ir de la mano.