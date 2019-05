No aprueban el pago a proveedores poniendo en riesgo la situación financiera de la Sociedad Musical “La Paz”

× Ampliar La oposición y el grupo del equipo de gobierno Esquerra Unida solicitó por registro la celebración de un pleno extraordinario para aprobar el expediente

El pleno municipal del pasado martes 14, el último antes de las elecciones, no sacó adelante el pago de más de 200.000 euros para el pago a diferentes proveedores entre ellos la Sociedad Musical “La Paz” a la que se le adeuda 143.000 euros, una situación que pone en grave riesgo la situación financiera de la entidad.

La propuesta no salió adelante por los votos en contra de los grupos de la oposición Partido Popular, Compromís y el concejal no adscrito Nacho Gisbert y del grupo del equipo de gobierno Esquerra Unida, contando únicamente con los votos favorables del PSOE y DECIDO, insuficientes para su aprobación.

La oposición justifica el voto negativo afirmando que se ha condicionado el pago de las OPAs a una modificiación de crédito con la que se pretendía hacer inversiones en el municipio, pero el alcalde de Sant Joan, Jaime Albero (PSOE) explicó que lo que se llevó a Pleno fueron dos puntos diferenciados a su aprobación. El primero era incorporar remanente generado por el superávit presupuestario del año 2018 para que hubiera liquidez para poder pagar las facturas pendientes de 2018 y proyectos de inversión. El segundo era para probar el pago efectivo de esas facturas.

El concejal de Hacienda, Santiago Román (Decido) lamentó que la oposición bloqueara el pago de facturas a terceros y la realización de inversiones en el municipio y que a esto se sumara Esquerra Unida, sus socios en el equipo de gobierno durante esta legislatura. “Es lamentable ver cómo lo que queda del PP tiene que ir a rebufo de Compromís y Esquerra Unida y bloquear con ellos el pago de facturas y la realización de inversiones, que ahora se pueden hacer tras haber conseguido en 2.018 un superávit de casi 5 millones de €. Por este voto negativo se puede perder un millón en subvenciones. Son exactamente los mismos tres partidos que en noviembre intentaron bloquear la reducción del I.B.I. un 10%, pero les salió mal”.

Roman recordó que es la primera vez que se vota en contra un expediente de este tipo, y afirmó que estos tres partidos han priorizado su campaña electoral a los intereses de los sanjuaneros.

“Cabe recordar que en cada Pleno, el mayor número de facturas pendientes corresponde al área de Cultura, que gestiona la candidata de Esquerra Unida. Sin ir más lejos, en el Pleno de abril de 142 facturas, 86 eran de ella por un importe de 68.000 € y que en este último Pleno tenía la factura de mayor importe, de 27.721 €. En lo que va de año lleva más de 100.000 € en facturas pendientes”, añadió el edil.

La situación financiera de la Sociedad Musical “La Paz” en peligro

Horas antes del pleno la nueva directiva de la Sociedad Musical remitió un mensaje a toda las fuerzas política pidiendo su apoyo para la aprobación de la OPA. “La postura de la nueva Junta Directiva ha sido la de defender casi a la desesperada los intereses de la entidad y la de nuestros trabajadores que llevan 2 años sufriendo atrasos considerables en los pagos de las nóminas”, explicó José Ángel Musical, presidente de la entidad. Y es que la situación de esta institución cultural del municipio es critica ya que está pendiente el pago de 66.200 euros correspondientes al ejercicio 2019 a lo que hay que sumar 77.700 euros correspondiente al 2019. “Una deuda de 143.000 es insostenible para una Asociación como la nuestra”, concluyó el presidente.

Además de pedir personalmente a los 21 concejales que no abandonaran a la Sociedad Musical a su suerte la Junta Directiva, recientemente nombrada, aprobó por unanimidad presentar un escrito por registro previendo que la OPA no se aprobaría en el pleno. Por ello solicitaron horas antes del pleno que las OPAs concernientes a la entidad musical fueran desligadas de cualquier otro expediente de inversión y sena incluidas y admitida como deuda ordinaria. Petición que fue leída en el pleno, pero no atendida.

EU, Partido Popular y Compromís en contra

Esquerra Unida calificó de irresponsable la actuación de sus compañeros en el equipo de gobierno, el alcalde Jaime Albero y el concejal de hacienda Santiago Román. Clara Rodríguez (EU) afirmó que "Albero ha elevado un expediente que no ha pasado por comisión (y por tanto no se ha podido debatir correctamente), con tiempo insuficiente para que los diferentes grupos puedan trabajarlo y hacer propuestas.

Por ello se sumó a los grupos de la opoición para pasar por registro una petición para la convocatoria de un nuevo pleno para que se apruebe por separado los expedientes dado que según una advertencia del interventor, gastar el remanente de tesorería “volvería a abocar a la intervención las cuentas municipales”.

Una advertencia que también señalaron desde Compromís. Su portavoz, Sergio Aguitos animó al alcalde a no crear problemas innecsarios, “podría haber resuelto tdas esas inversiones presentando un presupuesto o modificiaciones en tiempo y forma, haciendo política de verdad, demuestre que esta a la altura y tiene responsabilidad"

Desde el Partido Popular, su portavoz, Manuel Aracil solicitó que el punto se dejara sobre la mesa y se convocara un pleno 48 horas después para que los grupos de la oposición tuvieran el tiempo suficiente para estudiar la propuesta. “En los cuarenta años de ayuntamientos democráticos se había dado la circunstancia que un gobierno municipal quisiera aprobar durante la campaña electoral una modificación de crédito de dos millones de euros, utilizando además para ello el chantaje y la infamia para condicionar el voto de los grupos políticos”.

Piden un nuevo pleno para pagar las OPAs

Los grupos de la oposición y EU solicitaron durante el pleno la desvinculación del expediente de opas del de inversiones, porque muchos proveedores dependen de ello y pidieron que se convocara un nuevo pleno para aprobarlas. De hecho, el pasado 15 de mayo de 2019 el grupo municipal de EUPV, junto a los ediles de Compromís, PP y el concejal no adscrito, solicitaron un pleno extraordinario con el fin de aprobar el pago a proveedores, ya que estos no tienen la culpa de la mala praxis del PSOE y DECIDO.

Jaime Albero respondió que el pleno se convocará en tiempo y forma. “Parece ser que aquellos que votaron en contra de pagar a proveedores del Ayuntamiento ahora se han dado cuenta de su error y quieren solicitar un pleno extraordinario para subsanarlo. Les agradezco el interés que podían haber demostrado ayer. Se convocará en tiempo y forma”, manifestó el primer edil.