Mónica Oltra visita Sant Joan

Mónica Oltra ha visitat Sant Joan este matí per a parlar en un ambient informal i amable amb els veïns i veïnes de Sant Joan sobre les coses que afecten el municipi en relació a l’economia. La cita ha tingut lloc a la Churrería/Chocolatería San Juan com un referent al poble que aposta per un producte artesanal i de qualitat. A més de comerciants de Sant Joan i les companyes del col·lectiu local, també han acudit membres d’associacions i entitats socials com APSA o Lukas.

En la xarrada, Mònica Oltra ha conversat sobre el model productiu com a tasca de transformació de les polítiques del nou govern autonòmic. ‘Hem d’assentar la societat que volem construir amb una transformació ecològica de tots els sectors econòmics, impulsant i dignificant la societat del benestar, perquè a través del desenvolupament de polítiques de protecció social es crea no només ocupació, sinó que construïm una societat que protegix a les persones més vulnerables. La cultura també ha de ser fonamental com a motor econòmic i, per descomptat, la investigació, la innovació i el desenvolupament, perquè no podem basar un model econòmic en la precarització de salaris o en unes condicions que no permeten una vida digna’.

Oltra ha afegit que cal ser valents, perquè ens ho demana tant el planeta com les persones que patixen les conseqüències d’un model econòmic injust, on uns acumulen diners per a mil vides, mentre altres no tenen per a viure la seua vida amb dignitat. ‘Eixe és un dels reptes que hem d’abordar per a aprofundir en una societat justa i humana, al mateix temps que fem front al canvi climàtic amb polítiques que actuen en el present per a millorar el futur’.Al final de la xarrada, els assistents han volgut agrair a la vicepresidenta la gestió de Compromís en les millores importantíssimes que han viscut als seus centres des que ella va entrar a la Conselleria. La reunió ha acabat amb una degustació d’orxata i coques casolanes de la xurreria.