Más de 500 personas respaldaron a Manuel Aracil en la presentación de su candidatura

Entre el más de medio millar de vecinos que acompañaron al candidato del Partido Popular, Manuel Aracil en el acto de celebración de la candidatura se encontraba el candidato al Parlamento Europeo Esteban González Pons que quiso hacer un alto en su apretada agenda para mostrar su apoyo a la agrupación local. “ayer estaba en Ibiza, hoy en Madrid, mañana me marcho a Galicia pero no he querido dejar de pasar por Sant Joan y apoyar a Manuel Aracil porque creo que es uno de los candidatos del Partido Popular en toda España que vale la pena. Su candidatura es joven y renovada, con mucha ilusión y la verdad es que en todas partes hemos puesto toda la ilusión y toda la intención a esta candidatura de Manuel Aracil. En Sant Joan, a partir del próximo 26 de Mayo podemos seguir haciendo las cosas bien con un alcalde como él”.

También asistieron al acto los candidatos del Partido Popular de la comarca, Oscar Lillo (San Vicente del Raspeig), Juanjo Berenguer (El Campello), Sebastián Cañadas (Mutxamel) y Alejandro Morant (Busot).

El acto contó con la intervención de la Diputada Autonómica Elisa Díaz, que no reparó en elogios hacia el candidato de Sant Joan y explicó que el Partido Popular es el único partido capaz de acabar con las “políticas sectarias”, “hemos sido el único partido que ha hecho frente a las políticas impositivas del Consell, a través de los juzgados respecto a la educación y también de la función pública en donde pretenden que el valenciano sea obligatorio por lo tanto si un médico, por muy bueno que sea no sabe valenciano tendrá que dejar el hospital de Sant Joan”.

Por otro lado, Alejandro Morant, alcalde y candidato en Busot destacó que para acabar con la inacción de estos cuatros años es hora de que Manuel Aracil recupera la Alcaldía de Sant Joan “es hora de aplicar las recetas del Partido Popular en gestión en eficiencia y sobre todo en trabajo, que ha sido la seña de identidad de Manolo y su equipo. La imagen de Sant Joan se ha ido desdibujando en esta legislatura donde los socios de gobierno se han tirado los trastos a la cabeza, se han insultado públicamente, se han denunciado entre ellos hasta el último momento, recientemente con la votación de la modificación de crédito. Pero les unía un interés, la nómina y el sillón”.

Por su parte, Esteban González Pons, número 2 en la lista del Partido Popular a las elecciones europeas explicó que esta campaña se está caracterizando por ser la segunda parte de las elecciones generales, “en las pasadas elecciones para que no ganara Vox nos hemos echado en brazos de Podemos que finalmente va a estar en el gobierno de España. Por eso en estas elecciones hay que votar al Partido Popular para que el PSOE ocupe todos los ayuntamientos y Diputaciones. Creo que ha llegado la hora de corregir esa situación y compensar el resultado de esas elecciones generales”.

El candidato añadió que “la Unión Europea es muy importante ya que es donde se toman las decisiones ahora, de hecho diría que se ha vuelto tricameral porque un alto porcentaje de las leyes que aprueban los diputados ya las ha aprobado el parlamento europeo, por lo tanto es un lugar donde se toman las decisiones”.