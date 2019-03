La presentación del libro y cartel marca el comienzo de la Semana Santa sanjuanera

× 1 de 14 Ampliar × 2 de 14 Ampliar × 3 de 14 Ampliar × 4 de 14 Ampliar × 5 de 14 Ampliar × 6 de 14 Ampliar × 7 de 14 Ampliar × 8 de 14 Ampliar × 9 de 14 Ampliar × 10 de 14 Ampliar × 11 de 14 Ampliar × 12 de 14 Ampliar × 13 de 14 Ampliar × 14 de 14 Ampliar Prev Next

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Sant Joan d’Alacant celebró el pasado sábado 9 de marzo la presentación del Cartel y el Libro de la Semana Santa en el auditorio Antonio Gil de la Casa de Cultura.

Este año Ángel Bernabé López Luján ha sido el artista encargado de ilustrar la Semana Santa sanjuanera. Ángel Bernabé se inició con el dibujo a temprana edad, en Málaga por el año 1976. Cursó cinco años en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, experimentando varias técnicas y modalidades artísticas como el dibujo técnico, el artístico, el modelado con arcilla etc, pero por motivos laborales no pudo dedicar todo el tiempo que le hubiese gustado. Durante años dibujó esporádicamente, pero no profundizó en ninguna técnica, hasta que en la jubilación retomó las ganas y el tiempo perdido.