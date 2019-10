La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Sant Joan no debate mociones por no entender valenciano

× Ampliar La concejala de Vox en Sant Joan d'Alacant, Carmen Aleman

Durante el pasado pleno, celebrado el pasado 25 de octubre, la edil de Vox Gema Aleman expresó en repetidas ocasiones su disconformidad antes las mociones del grupo Compromís al estar redactadas únicamente en valenciano.

En concreto la edil de Vox fue la única que votó en contra una moción que reclamaba una financiación justa del gobierno central a la Comunidad Valenciana. Tampoco apoyó una moción para apoyar el Día Mundial de la niña, ni otra para homenajear a Miquel Grau, ni tampoco secundó una Moción de reprobación de unas declaraciones realizadas a propósito de la exhumación del dictador Francisco Franco y el soporte a la memoria democrática

La edil de Vox argumentó en todas ellas su disconformidad por la lengua en la que el grupo Compromís Sant Joan las había redactado. "No es de recibo que no pueda argumentar las mociones que presenta el señor de Compromís porque excluye a las personas que no somos valenciano parlantes. Hablar valenciano es un derecho, no una obligación y sería mostrar respeto hacia mi que al menos se presenten en dos idiomas para poder analizar de qué hablan las mociones. Por ello no puedo votar las mociones porque no las entiendo por eso mi voto será sistemáticamente en contra",

El alcalde, Jaime Albero (PSOE) recriminó a la edil por realizar esta queja y no centrarse en la cuestión de la moción que presentaba. "Si cada vez que alguien se dirige a usted en una de las lenguas cooficiales de esta Comunidad Autónoma vamos a tener este debate vamos a hacerle un flaco favor no solamente a esta institución sino también a toda la gente que está en este pleno, y sobre todo es una falta de operatividad", afirmó dirigiendosé a la edil de Vox.

El portavoz del Partido Popular en su intervención añadió que la concejala, con su queja estaba haciendo uso de su libertad de expresión mientras que el portavoz de Ciudadanos, Santiago Román defendió el derecho de cada uno a expresarse en una u otra de las lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana.

El edil de Compromís Sergio Agueitos lamentó la actitud de la concejal de Vox, "Hoy Vox se desenmascara mostrando la intolerancia y la imposición del uso de la lengua castellana. Nosotros no imponemos a nadie que hable una lengua u otra, el valenciano y el castellano son igual de universales. Por lo tanto si hay alguien que quiere imponer una lengua es usted, además mintiendo y faltando al respeto al público porque se ha demostrado que usted entiende perfectamente esta lengua. Usted entenderá que también es de mala educación presentar las mociones solo en castellano", argumentó el edil de Compromís