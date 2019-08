La Concejalía de Limpieza planifica actuaciones extraordinarias de Limpieza en las zonas más afectadas por la suciedad

Desde la Concejalía de Limpieza, dirigida por Esther Iborra y continuando con la campaña de limpieza estival se han programado una serie de actuaciones extraordinarias en las calles de Sant Joan como medida complementaria a las limpiezas ordinarias que se realizan a diario.

Estos zafarranchos de limpieza se han organizado por zonas, teniendo en cuenta en primer lugar las calles que consideramos de máxima prioridad, ya que son las más transitadas y afectadas por la suciedad, principalmente por los excrementos y deposiciones caninas.

Así mismo estas limpiezas extraordinarias que dieron comienzo el 1 de agosto, se vienen realizando además de la limpieza ordinaria y teniendo en cuenta también actuaciones extraordinarias que surgen como cada año por la celebración de fiestas, como Fabraquer, Benimagrell, etc y eventos varios programados en diferentes plazas y parques del municipio.

En estas zonas se realizará un baldeo más intensivo profundizando en la limpieza de bolardos, farolas, aceras y resto de mobiliario urbano.

Actualmente los operarios de la empresa adjudicataria de limpieza FCC, actúan de la siguiente manera: En primer lugar pasa un operario con la sopladora para sacar la suciedad, papeles, hojas, polvo de los lugares a donde la barredora no puede llegar, en segundo lugar se procede al barrido mecánico, después se realiza el baldeo propiamente dicho utilizando agua a presión y producto desinfectante, haciendo hincapié en bolardos, señales y farolas, por último se pasa de nuevo la barredora para eliminar y retirar los residuos que hayan podido quedar del proceso de baldeo.

En la primera actuación el zafarrancho se llevó a cabo en la denominada zona 1 que incluye la C/ Salvador Montesinos, C/ Dr. Ivorra, C/ Dr. Gadea y parte de la Avd. de Benidorm; en las siguientes actuaciones programadas se llevaron a cabo otras de las zonas que comprenden las calles Severo Ochoa, Dr. Marañón, Dr. Pérez Mateos, Avd. Diagonal, C/ Cristo de la Paz, C/ Tomás Capelo, Cañaret, Juan Sebastián El Cano y Paseo de La Maigmona. En los próximos días se van a realizar las calles Madre Elisea, María Roselló, Ramón de Campoamor, etc. Estas actuaciones extraordinarias se seguirán realizando hasta comienzos de septiembre con el fin de mantener el municipio en las mejores en condiciones de limpieza y salubridad.

“Desde la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos no dejaremos de incidir y seguiremos trabajando en esta línea con el objetivo de conseguir un Sant Joan cada día más limpio, más salubre y en las mejores condiciones para el beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos” apunta la Concejala del área, Esther Iborra.