La “La Paz” homenajea a Clara Rodríguez en el concierto inaugural del XIX Festival de Cine

La Sociedad Musical La Paz abrió el XIX Festival de Cine con el Concierto Inaugural celebrado el pasado domingo 2 de junio en el auditorio ‘Antonio Gil’ de la casa de cultura de Sant Joan patrocinado por la concejalía de Cultura del ayuntamiento de la villa.

Precisamente la responsable de este área recibió un homenaje de la Sociedad Musical “La Paz” a modo de agradecimiento de la entidad por estos cuatro años de gestión. El presidente de “La Paz” José Ángel Espinós y el Director artístico de la entidad, Joan Espinosa le entregaron dos cd’s y un obsequio recibiendo el aplauso de un auditorio lleno al completo.

Tras esto dio comienzo por uno de los momentos estrella del Festival, presentado magistralmente, por Juan Antonio Olmedo que nos introduce en el mundo de las bandas sonoras, en el que vuelven a sincronizarse las notas interpretadas por los músicos de la entidad con las imágenes que establecen los alumnos del ciclo de realización del IES Luis García Berlanga coordinados por Juan Ramón Roca.

El concierto estuvo dedicado al productor Dino de Laurentiis en conmemoración del centenario de su nacimiento con la banda sonora de la película “Conan El Barbaro” producida en 1982 y a la película “El Mago de Oz” de la que se cumplen 80 años. La primera parte corrió a cargo de la Orquesta Sínfonica de la Sociedad Musical “La Paz”, que actúa por primera vez en el que tal vez sea el concierto más importante del año en el municipio, que interpretó una selección de bandas sonoras célebres como Harry Potter, Frozen, Bailando con Lobos o Memorias de África. La segunda parte la banda titular interpretó la pieza Somewhere over the Rainbow con la vocalista Alba Hernánde Guilló.

Este fue el punto de partida de una semana de proyecciones de cortometrajes que ya es referente a nivel nacional y que este año vuelve a superar el récord de participación con un total de 1040 obras recibidas, de las que el Comité de Selección ha elegido a concurso un total de 30 cortometrajes.

Concierto de Hogueras.

La banda del centro autorizado “Vila de Sant Joan” dirigida por Francisco Clemente y la coral “Nuevo Amanecer” de la Sociedad Musical “La Paz” dirigida por José Antonio Ruiz Sánchez actuarán el próximo domingo 9 de junio en el auditorio ‘Antonio Gil’ de la casa de cultura de Sant Joan, tras el pregón de hogueras. El concierto patrocinado por las concejalías de fiestas y cultura finalizará con la interpretación de “Les Fogueres de San Chuan” y el pasodoble “Foguera Plaça Maisonnave”.