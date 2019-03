Ignasi Candela, candidato de Compromís al Congreso: “ Compromís tiene la suficiente fuerza política para defender las cosas más próximas y a la vez más importantes”

Ignasi Candela, un Diputado crevillentino de récord por ser el que más iniciativas parlamentarias presentó en la pasada legislatura y por tener a sus espaldas dos legislaturas en a penas tres años, se postula este fin de semana para revalidar el escaño aunque esta vez como cabeza de lista de Compromís por la provincia de Alicante, presentándose a las primarias de Iniciativa este fin de semana, siendo, salvo sorpresas de última hora, el único candidato.

× Ampliar Ignasi Candela es el candidato al Congreso en un proceso de primaria que se desarrollará este fin de semana

La Rambla: ¿Por qué decidís soltar la mano a Podemos en estas elecciones?

Ignasi Candela: Creo que fue un acierto en su momento concurrir junto a Unidos Podemos pero creo que los caminos de los dos grupos han divergido fundamentalmente porque representamos dos formas muy diferentes de entender la política y el mejor ejemplo de esto fue lo que ocurrió durante el Pacto de Toledo (en el acuerdo por las pensiones). Aunque teníamos un acuerdo prácticamente hecho, muy positivo se rompió en parte por culpa de Unidos Podemos.

En Compromís entendemos que los acuerdos políticos son el mecanismo para hacer avanzar la sociedad mientras que otros partidos no lo creen así. Además hay otro elemento fundamental, en los últimos presupuestos que negociaron en un primer momento tanto Unidos Podemos como el PSOE, a pesar de que hubo un aumento de las inversiones para la Comunidad Valenciana,en la provincia de Alicante, los datos eran demoledores, no eran buenos.

Al final creo que Compromís tiene la suficiente fuerza política para defender las cosas más próximas y a la vez más importantes y creo que una fuerza de ámbito estatal no termina por abarcar esta necesidad.

× Ampliar Ignasi Candela junto a Sergio Agueitos, candidato a las elecciones municipales en Sant Joan d'Alacant

L.R.: ¿De qué manera se puede abordar la marginalidad histórica que sufre la provincia de Alicante?

I.C.: Ahí hay un problema de representación política muy importante ya que muchos candidatos durante estas elecciones van a transmitir ese mismo mensaje, van a decir que hay un problema fundamentalmente económico, pero cuando esos candidatos llegan a Madrid siempre tiene otras prioridades que van por delante de nuestra provincia. En cambio, Compromís no tiene entonces nosotros como no tenemos esa dependencia de lo que nos digan en Madrid, podemos poner realmente esos problemas encima de la mesa y además el transfondo de todo eso es que en España se están configurando dos realidades, una España rica y una España pobre. Hay una concentración de riqueza cada vez mayor en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao mientras que el resto va perdiendo cada vez muchísimo poder económico. Y si nosotros no ponemos eso encimas de la mesa, no sé quién lo va a poner. Y esto es uno de los asuntos que llevamos en mente y en el programa.

L.R.: ¿El trabajo que habéis realizado estos años se vio reflejado en el último presupuesto?

I.C.: Nosotros con solamente cuatro Diputados conseguimos desbloquear la reforma del Estatuto Valenciano que estaba paralizada en la mesa del Congreso. Y, a través de esa presión política, hubo un proyecto de presupuestos que mejoraba las inversiones en la Comunidad Valenciana –otra cosa era ver qué inversiones que también se podría hablar mucho de ello- pero esa situación fue más un parche temporal mientras que lo que nosotros estamos reivindicando es que debe haber un trato justo y un proyecto para que la Comunidad Valenciana y concreto la provincia de Alicante no se queden atrás, qué es lo que está pasando, hace falta un plan de Desarrollo potente para mejorar principalmente las inversiones en toda la provincia de Alicante.

Pensamos que si no estamos nosotros nadie lo va a hacer por lo tanto esa es la utilidad de una fuerza como Compromís es decir hay una realidad que nadie la está abordando.

L.R.: ¿Cómo valora y cual será la estrategia ante el auge de las fuerzas de extrema derecha?

I.C.: Sobre el fantasma de la ultra derecha creo que hay que poner más que nunca los valores del diálogo y del respeto, no hay que confrontar con ellos con agresividad. De hecho creo que una de las claves para combatir a la triple extrema derecha que padecemos hoy en día es no hacer electoralismo y partidismo. Creo que es una mala noticia haber adelantado las elecciones autonómicas por una lógica meramente partidista porque si los partidos al final anteponen sus propios intereses a los sociales entonces estamos pervirtiendo la realidad. Luego hay otro elemento ¿cuál es la alternativa política a los partidos neofascistas? Y la respuesta la tenemos tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, en Portugal y en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana es un pacto político de tres fuerzas, que creo que es lo que ha faltado en Madrid porque si el PSOE hubiese entendido que con 84 diputados no era suficiente y hubiese conformado un bloque más sólido con Unidos Podemos y con nosotros le hubiera dado una fuerza política más grande para poder avanzar.

L.R.: ¿Qué opinión le merece la posible solución del “voto útil?

I.C.: Cuántas veces se ha apelado en la historia al voto útil y al final se ha convertido en un voto frustrado. Para mí el voto útil en estas elecciones es el voto que garantiza diálogos y acuerdos. Además una vez conozcamos los resultados sé que va a haber mucha presión para que se produzca un pacto entre Ciudadanos y PSOE y no creo que eso sea muy útil.

L.R: ¿Cuáles cree que son las principales necesidades de la Provincia?

I.C.: Ya en el último presupuesto pusimos de manifiesto la necesidad de conectar el aeropuerto con Alicante y con Elche, la mejora de la red de trenes de cercanías, la cuestión del tren de la costa etc… Esto fueron siete u ochos infraestructuras que marcamos pero mi voluntad verdaderamente es ir un paso más allá y bajar mucho más al terreno de lo cotidiano para ver que más hace falta. No todo son infraestructuras ya que, por ejemplo, puede haber un municipio como Alcoy en el que he estado recientemente que necesite un parque tecnológico, que directamente no depende del gobierno estatal pero sí que podría ayudar de alguna manera, hay muchas más necesidades que las infraestructuras pero queremos bajar a un nivel más de conocimiento. Aunque todavía es pronto ya que queremos hacer ese rastreo durante la precampaña pero va por ahí la cuestión.

L.R.: ¿Se siente orgulloso de ser el Diputado que ha presentado más iniciativas parlamentarias?

I.C.: No especialmente, siento que he cumplido con mi trabjo, el cual se presupone. Ciertamente se ha realizado mucho trabajo cualitativo que es muy difícil de medir, las horas que he pasado en el pacto de Toledo reunido no sale en ninguna estadística. Pero, no obstante es un dato que a mí me tranquiliza.

L.R.: ¿Cómo valora los últimos años de Compromís en el Congreso y de su portavoz Joan Baldoví?

I.C.: Con respecto a la valoración de estos años creo que Compromís ha demostrado que existe una izquierda que no es dogmática y que puede hacer que vaya avanzando el país y que ha puesto encima de la mesa problemas que otros partidos han pasado de largo como la financiación, las inversiones, la agricultura, en el caso de Sant Joan, la cubierta de la autovía. Y en el caso de Baldoví es una persona humilde con trellat y que tiene mucha capacidad de diálogo. Yo siempre le hago la broma y le digo que no somos los más guapos ni los más glamurosos, ni posiblemente los más inteligentes pero somos de carne y hueso, no con tanto glamur como otras pero sí con más humildad.