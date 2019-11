Fem Sant Joan realizó una acción en contra de la Violencia Machista

El pasado sábado 23 de noviembre el Movimiento Feminista de Sant Joan d'Alacant (Fem Sant Joan) realizó una acción en las calles del municipio colgando carteles en varios puntos del municipio en donde aparecen los nombres de las mujeres asesinadas en Alicante a manos de sus parejas, su edad y la manera en la que su agresor las mató.

Unos carteles sobrecogedores ubicados en distintos puntos de Sant Joan con los que se pretende lanzar un mensaje muy claro: "Ignorar esta realidad es ser parte del problema".

Fem Sant Joan:

"Des de Fem Sant Joan entenem que el coneixement de la realitat és part fonamental de la nostra autodefensa davant el masclisme i el patriarcat, per això aquest 25N hem apropat dades irrefutables al nostre poble.

Aquesta acció forma part de la campanya contra les violències masclistes que va començar a octubre amb la xarrada 'La violència del salari' i tindrà la seua fi amb un taller d'autodefensa.

El nostre objectiu amb aquest acte és mostrar totes les víctimes de les violències masclistes i no oblidar les que són invisibilitzades per no aparèixer en dades oficials.

Per al 25N a banda d'organitzar la campanya i realitzar aquest acte, el col·lectiu ha participat activament a l'organització i la convocatòria de la Marxa de Torxes, que es va realitzar el passat dissabte 23 de novembre, on les dones van eixir per cremar tota opressió i recuperar el carrer i la nit".