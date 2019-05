Clara Rodriguez: "Facilitaremos mucho más la comunicación entre ayuntamiento y ciudadanía"

Clara Rodriguez

“Tengo 30 años y soy madre de una niña de cinco. Desde los cuatro años vivo en Sant Joan. Cursé mis estudios en el CP Rajoletes, en los IES Luis García Berlanga y Lloixa y posteriormente en la Universidad de Alicante, en la que me diplomé como Maestra de Educación Primaria. He compatibilizado los estudios con el trabajo desde que tenía 16 años y actualmente ejerzo como concejala de Cultura, Juventud, Igualdad, Política Lingüística, Participación Ciudadana y Asociaciones en el Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant. Desde muy joven me interesó la política por lo que me afilié a EUPV siendo aún menor de edad. Poco después fui la responsable de Joves EUPV en Sant Joan y representé a mi organización en el Consell de la Joventut. Me interesa especialmente la lectura, el deporte y las artes escénicas; he formado parte de varios grupos de teatro del municipio”.

¿Con qué dos propuestas mejoraría la vida de los ciudadanos de su municipio? Nos parece fundamental preocuparnos por el día a día. ¿Qué significa esto? Destinar todos los recursos que se necesiten para que las calles estén limpias, las zonas verdes sanas, para que haya bancos y papeleras suficientes, una climatización en condiciones en la Casa de Cultura....

Es decir, a esos pequeños gestos que, en realidad, son los que inciden en la vida cotidiana.

También creemos que se debe facilitar mucho más la comunicación entre ayuntamiento y ciudadanía, especialmente si hablamos de hacer trámites. Solo así podremos planificar las políticas y las inversiones para cubrir las necesidades reales de los vecinos y vecinas y mejorar su día a día. No tiene sentido organizar unos talleres que no interesan a nadie, por ejemplo. Solo hablando de forma fluida y constante con la gente sabremos qué quieren y qué necesitan.

¿Cómo mejoraría la limpieza del municipio y el mantenimiento de sus parques? Mejorar la limpieza de Sant Joan es una responsabilidad compartida entre los gobernantes y las personas que vivimos en este pueblo. Pero claro, el Ayuntamiento tiene que facilitarnos las cosas: poniendo más papeleras, ampliando el horario de los puntos verdes o poniendo en marcha una estrategia de recogida puerta a puerta que evitaría escenas tan lamentables como contenedores de reciclaje desbordados y con bolsas por fuera. Es evidente que hacen falta limpiezas intensivas o de choque en los barrios; nosotros proponemos además crear una brigada específica para limpiar excrementos y orines y otro servicio dedicado exclusivamente a mantener las infraestructuras de las plazas y los parques. No se puede consentir que haya colillas a los pies de los columpios o que un columpio esté en mal estado..

¿Qué infraestructuras cree que necesita la localidad? Es prioritario que mejoremos los edificios públicos del municipio. Contamos con buenas dotaciones (Polideportivo, Casa de Cultura, Centro Cultural, Mercado, Centro de Mayores, Centro de la Juventud, etc) pero sirven de poco si no se mantienen de forma adecuada y se van adaptando a las nuevas necesidades que surjan en vez de dejarlos morir.

También se deben mejorar los parques y jardines teniendo en cuenta su papel como lugares de encuentro de la ciudadanía (bancos, sombraje, columpios), aunque lo más urgente es actuar en el arbolado debilitado porque puede suponer un peligro.

Es fundamental trabajar en la la accesibilidad de las calles, en su buen estado, y en la adecuada movilidad. En lo que respecta al transporte público, desde Esquerra Unida nos comprometemos a negociar y a presionar al gobierno autonómico para que Sant Joan esté mejor conectado con su entorno.

¿Cuál es su modelo de ciudad? Un modelo de ciudad basado principalmente en tres ejes:

1. Una ciudad sostenible tanto a nivel económico como ecológico. Que apueste por la peatonalización, la movilidad verde, un transporte público adecuado, la recogida inteligente de residuos, que revise el PGOU para adecuarlo a las verdaderas necesidades de la ciudadanía, que dinamice el pequeño comercio, el cooperativismo y el emprendedurismo como fuente de riqueza, por ejemplo a través de líneas de subvenciones, y que estudie las inversiones que realiza para hacerlas financieramente viables.

2. Una ciudad diversa, que se nutra de las aportaciones de diferentes colectivos, que represente las diversas sensibilidades en las iniciativas culturales, educativas, etc. que se llevan a cabo y, sobre todo, que apueste por el feminismo de manera transversal.

3. Una ciudad que garantice la igualdad de oportunidades, en la que desde las políticas públicas se fomente que todo el mundo tenga sus derechos cubiertos. Que apueste por unos servicios sanitarios de calidad y suficientes en el pueblo, así como educativos y culturales y que otorgue especial importancia a los servicios sociales.

¿Cuál será su política económica? La inversión planificada y sostenible contando con la participación ciudadana y, al mismo tiempo, productiva. Se debe otorgar importancia a los servicios municipales básicos, la promoción y protección social y el empleo. También debemos apostar por mantener en buenas condiciones nuestras infraestructuras para que, a la larga, no se generen pérdidas mayores derivadas del mal mantenimiento.

Por último, se deben fomentar líneas de subvenciones por concurrencia competitiva para que la ciudadanía y el asociacionismo puedan aportar proyectos.

Candidatura:

1. Clara Rodríguez Montesinos

2. Jorge Alzamora Lillo

3. Myriam Córdoba González

4. Juan Ramón Martín Jiménez

5. María Elena Guijarro Antón

6. Juan Manuel Padilla Pérez

7. Estela Rodríguez Esteban

8. David Gosálbez Martínez

9. Nieves del Pino Rodríguez

10. Alberto Rovira Barranco

11. Ana Lledo Boyer

12. Gabriel Jiménez Gallardo

13. Raquel Díaz Baeza

14. Joan Pérez Notario

15. María Jesús Cabezón Fernández

16. Daniel Gosálbez Martínez

17. Irene Sevilla Sarrió

18. Francisco Javier Bordonado Albaladejo

19. Josefa Nieves Reig Juan

20. Antonio Marcelo Beltrán Vizcaíno

21. Alejandra González González