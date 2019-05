El IES Loixa participó en un proyecto internacional que aborda los esteorotipos de género como causa de la infelicidad

La semana del 8 al 12 de abril de 2019, en el centro IES Lloixa de Sant Joan d’Alacant celebraron la última Semana Internacional Erasmus conjunta entre alumnado y profesorado. Durante esos días, representantes de Francia, Italia y Rumanía compartieron trabajos, intercambio de ideas y formación, relacionados con el proyecto: Are the gender stereotypes determining an in-egalitarian society?

El equipo que compone este proyecto participa de la idea de que la educación intercultural, el diálogo respetuoso y el deseo de progresar son la llave para que nuestra juventud no continúe reproduciendo estereotipos y discriminaciones limitadoras de las capacidades humanas y generadoras de infelicidad. Tomando estos principios como punto de partida, la semana se desarrolló entre las exposiciones que el alumnado llevó a cabo sobre los trabajos que había realizado y que previamente se habían acordado en la convocatoria anterior; las reuniones del profesorado para valorar y evaluar los objetivos marcados y perfilar el próximo final del proyecto; y la formación, que adoptó el formato de diversas charlas centradas en el análisis de la violencia de género (uno de los principales obstáculos actualmente para el desarrollo del ser humano como humano) y desarrolladas por una abogada especialista en maltrato, una policía nacional encargada de gestionar los casos de violencia de género que llegan a su comisaría, el pedagogo de la prisión de Fontcalent, y el testimonio valiente e inestimable de una víctima de violencia de género.

La semana también estuvo acompañada de una serie de visitas culturales algunas de las cuales, como por ejemplo la efectuada a los refugios antiaéreos de Alicante, sirvieron para recordar hacia dónde nos conduce la violencia sea cual sea el formato que adopte.

Desde el IES Lloixa quisieron agradecer al Ayuntamiento de nuestra localidad su inestimable ayuda en el desarrollo del proyecto, así como el respaldo y la colaboración que siempre hemos tenido por parte del equipo directivo, a ambos les damos las gracias y nuestro más sentido agradecimiento.

Como punto final, añadir que el próximo encuentro se realizará en Mentese (Turquía), del 21 al 25 de mayo de 2019. Allí, las coordinadoras del proyecto, Raquel Llopis Gomis y Mª Carmen Sánchez Monserrate, se reunirán con una representación del profesorado implicado de los países participantes de Rumanía, Italia, Turquía y Francia, donde se analizarán y evaluarán estos dos años de arduo trabajo en las comunidades escolares, así como los efectos positivos que han repercutido en los centros docentes, en las localidades y en la sociedad.