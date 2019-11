El Ayuntamiento de Sant Joan se adhiere a la Red de Entidades locales por la transparencia y la participación Ciudadana

A propuesta del grupo municipal Podemos, durante el pasado pleno ordinario celebrado el viernes 15 de noviembre se aprobó por todos los grupos( PSOE, Ciudadanos, Partido Popular, Compromís), y a excepción de Vox, que se abstuvo, una moción para que el Ayuntamiento se adhiera a la Red de Entidades locales por la transparencia y participación ciudadana.

× Ampliar Ignacio Ferreiro, portavoz de podemos

Ignacio Ferreiro, portavoz del grupo, explicó que esta moción pretende sumarse a esta red promovida por la Federación Española de Municipios y provincias en el año 2015 con el objetivo de promover las políticas de transparencia y participación ciudadania para lograr más lazos de convivencia estables. También pretende facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información de la ciudadanía buscando implicación y compromiso con la acción pública. Reforzar la confianza de los ciudadanos en los gobiernos locales.

Esta Red cuenta hasta la fecha con un total de 227 municipios inscritos entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Elche, Orihuela, El Campello, Alicante, Villena y forman parte de la Red otras entidades supramunicipales como es la Diputación de Alicante.

× Ampliar José Javier Sánchez, concejal de Participación Ciudadana de Sant Joan

El concejal del área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sant Joan José Javier Sánchez García (PSOE), agradeció el interés y la sensibilidad hacia la Participación Ciudadana y a Podemos por haber tomado esta iniciativa y afirmó que el Ayuntamiento de local cuenta con suficientes herramientas de Participación Ciduadana y transparencia para adherise a la Red. "Para un buen gobierno municipal hay que favorecer que el conjunto de la ciudadanía puede ser participe en la toma de decisiones y esto se consigue a través de unos cauces o unos foros de Participación en donde la Ciudadanía pueda tener un papel determinante en la toma de decisiones", argumentó el edil.

En estos cinco meses de mandato desde este área se han tomado decisiones importantes como es la puesta en marcha de un nuevo cauce para la Participación Ciudadana anota@santjoandalacant.es que viene a suplir la desaparición del Buzón Ciudadanos. Con este mail se canalizan determinadas solicitudes y en tan solo tres meses que lleva funcionando ha tenido ya cerca de 100 peticiones.

Por otro lado, el concejal explicó que se ha puesto en marcha el plan estratégico de asociaciones que marca las lineas básicas para promover el movimiento asociativo en nuestro municipio y se está trabajando para que en un futuro se pueda crea un consejo ciudadano y se pueda poner en marcha un reglamento de Participación Ciudadana

Vox no apoya la medida

La concejala de Vox, Gema Aleman fue la única representante municipal que no apoyó esta propuesta, absteniéndose en el punto. La edil argumentó explicó que no entender cuando en la moción dice literalmente "participación con la toma de decisiones de los ciudadanos :"No me queda claro ¿la moción pide que se lleve a votación permanente todas las decisiones que adopta el Ayuntamiento por parte del ciudadano?. Creo que si esto fuese así por cada moción o iniciativa que se presenta sería caótico de hecho las elecciones municipales sirven para que los ciudadanos voten a los partidos con los que más se siente identificados, por tanto este punto no me queda claro", afirmó la concejala.

El concejal de Podemos respondió a la edil de Vox explicándole que "está bien establecer cauces donde los vecinos puedan opinar sobre la toma de decisiones más allá de su participación en las elecciones municipales .